Росія атакує Україну ударними та реактивними "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 29 серпня, Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Чернігівщина - реактивний БпЛА на/повз Ніжин, курс - південно західний, - повідомлялося о 21:03.
Черкащина - реактивний БпЛА повз Умань курсом на північний захід (Вінниччина), - повідомлялося о 21:05.
Вінниччина - реактивний БпЛА повз Дашів у бік Іллінців, - повідомлялося о 21:12.
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на Ріпки з північного сходу, - повідомлялося о 21:14.
КАБи на північ Харківщини, - повідомлялося о 21:16.
БпЛА на Запоріжжя, - повідомлялося о 21:18.
КАБи у напрямку м. Харків, - повідомлялося о 21:19.
Вінниччина - реактивний БпЛА на/повз Липовець, курс - північно-західний, - повідомлялося о 21:21.
Реактивний БпЛА в напрямку Вінниці зі сходу, - повідомлялося о 21:23.
Реактивний БпЛА курс на Черкаси зі сходу, - повідомлялося о 21:25.
КАБи на схід Дніпропетровщини, - повідомлялося о 21:30.
БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 21:32.
Повітряна тривога у столиці
О 21:41 ПС повідомили:
- Реактивний БпЛА на заході від Білої Церкви, курс на столицю.
- Реактивний БпЛА в напрямку Києва з півночі.
О 21:46 ПС повідомили:
- Реактивний БпЛА на заході від Дніпра, курс на північ.
- Реактивний БпЛА між Полтавою та Кременчуком, курс на захід.
- Реактивний БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на Харківщину.
Реактивний БпЛА над Києвом. Перебувайте у безпечних місцях, - повідомлялося о 21:47.
Оновлення
О 22:02 ПС повідомили:
- БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.
- Реактивні БпЛА курс на Київ з півночі.
Реактивні БпЛА на захід від Києва, в напрямку Ірпеня/Гостомеля, - повідомлялося о 22:06.
О 22:08 додалася загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Швидкісна ціль на Полтавщині, курс на південь,- повідомлялося о 22:10.
Декілька цілей на Дніпропетровщину,- повідомлялося о 22:10.
Триває атака БпЛА на Київ
Реактивний БпЛА над Києвом. Перебувайте у безпечних місцях,- повідомлялося о 22:14.
Реактивний БпЛА від Бородянки в напрямку Бучі на Київщині,- повідомлялося о 22:25.
БпЛА на Запоріжжя з півдня,- повідомлялося о 22:26.
Реактивні БпЛА в напрямку Києва з півночі,- повідомлялося о 22:30.
Реактивні БпЛА над Києвом. Перебувайте у безпечних місцях,- повідомлялося о 22:36.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль