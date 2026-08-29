УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11383 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
1 672 10

Росія атакує Україну ударними та реактивними "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері суботи, 29 серпня, Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чернігівщина - реактивний БпЛА на/повз Ніжин, курс - південно західний, - повідомлялося о 21:03.

Черкащина - реактивний БпЛА повз Умань курсом на північний захід (Вінниччина), - повідомлялося о 21:05.

Вінниччина - реактивний БпЛА повз Дашів у бік Іллінців, - повідомлялося о 21:12.

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на Ріпки з північного сходу, - повідомлялося о 21:14.

КАБи на північ Харківщини, - повідомлялося о 21:16.

БпЛА на Запоріжжя, - повідомлялося о 21:18.

КАБи у напрямку м. Харків, - повідомлялося о 21:19.

Вінниччина - реактивний БпЛА на/повз Липовець, курс - північно-західний, - повідомлялося о 21:21.

Реактивний БпЛА в напрямку Вінниці зі сходу, - повідомлялося о 21:23.

Реактивний БпЛА курс на Черкаси зі сходу, - повідомлялося о 21:25.

КАБи на схід Дніпропетровщини, - повідомлялося о 21:30.

БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 21:32.

Повітряна тривога у столиці 

О 21:41 ПС повідомили:

  • Реактивний БпЛА на заході від Білої Церкви, курс на столицю.
  • Реактивний БпЛА в напрямку Києва з півночі.

О 21:46 ПС повідомили:

  • Реактивний БпЛА на заході від Дніпра, курс на північ.
  • Реактивний БпЛА між Полтавою та Кременчуком, курс на захід.
  • Реактивний БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на Харківщину.

Реактивний БпЛА над Києвом. Перебувайте у безпечних місцях, - повідомлялося о 21:47. 

Оновлення

О 22:02 ПС повідомили:

  • БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.  
  • Реактивні БпЛА курс на Київ з півночі.

Реактивні БпЛА на захід від Києва, в напрямку Ірпеня/Гостомеля, - повідомлялося о 22:06. 

О 22:08 додалася загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Швидкісна ціль на Полтавщині, курс на південь,- повідомлялося о 22:10.

Декілька цілей на Дніпропетровщину,-  повідомлялося о 22:10.

Триває атака БпЛА на Київ 

Реактивний БпЛА над Києвом. Перебувайте у безпечних місцях,- повідомлялося о 22:14.

Реактивний БпЛА від Бородянки в напрямку Бучі на Київщині,- повідомлялося о 22:25.

БпЛА на Запоріжжя з півдня,- повідомлялося о 22:26.

Реактивні БпЛА в напрямку Києва з півночі,- повідомлялося о 22:30.

Реактивні БпЛА над Києвом. Перебувайте у безпечних місцях,- повідомлялося о 22:36. 

Читайте також: Упродовж дня ППО знешкодила 199 із 224 російських безпілотників,- Повітряні сили

Автор: 

безпілотник БпЛА (5841) атака (2011) Повітряні сили (3734) повітряна тривога (1011)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Реактивним відосіком по кацапам. І Понтами Фраєра.
показати весь коментар
29.08.2026 21:55 Відповісти
+5
показати весь коментар
29.08.2026 22:03 Відповісти
+1
ФАУ "Двушка" дістає по висоті, щоб збити їх?
показати весь коментар
29.08.2026 22:01 Відповісти

Завантаження...

 
 