Росія атакує Україну ударними та реактивними "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 29 серпня, Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Чернігівщина - реактивний БпЛА на/повз Ніжин, курс - південно західний, - повідомлялося о 21:03.

Черкащина - реактивний БпЛА повз Умань курсом на північний захід (Вінниччина), - повідомлялося о 21:05.

Вінниччина - реактивний БпЛА повз Дашів у бік Іллінців, - повідомлялося о 21:12.

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на Ріпки з північного сходу, - повідомлялося о 21:14.

КАБи на північ Харківщини, - повідомлялося о 21:16.

БпЛА на Запоріжжя, - повідомлялося о 21:18.

КАБи у напрямку м. Харків, - повідомлялося о 21:19.

Вінниччина - реактивний БпЛА на/повз Липовець, курс - північно-західний, - повідомлялося о 21:21.

Реактивний БпЛА в напрямку Вінниці зі сходу, - повідомлялося о 21:23.

Реактивний БпЛА курс на Черкаси зі сходу, - повідомлялося о 21:25.

КАБи на схід Дніпропетровщини, - повідомлялося о 21:30.

БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 21:32.

Повітряна тривога у столиці

О 21:41 ПС повідомили:

Реактивний БпЛА на заході від Білої Церкви, курс на столицю.

Реактивний БпЛА в напрямку Києва з півночі.

О 21:46 ПС повідомили:

Реактивний БпЛА на заході від Дніпра, курс на північ.

Реактивний БпЛА між Полтавою та Кременчуком, курс на захід.

Реактивний БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на Харківщину.

Реактивний БпЛА над Києвом. Перебувайте у безпечних місцях, - повідомлялося о 21:47.

Оновлення

О 22:02 ПС повідомили:

БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.

Реактивні БпЛА курс на Київ з півночі.

Реактивні БпЛА на захід від Києва, в напрямку Ірпеня/Гостомеля, - повідомлялося о 22:06.

О 22:08 додалася загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Швидкісна ціль на Полтавщині, курс на південь,- повідомлялося о 22:10.

Декілька цілей на Дніпропетровщину,- повідомлялося о 22:10.

Триває атака БпЛА на Київ

Реактивний БпЛА над Києвом. Перебувайте у безпечних місцях,- повідомлялося о 22:14.

Реактивний БпЛА від Бородянки в напрямку Бучі на Київщині,- повідомлялося о 22:25.

БпЛА на Запоріжжя з півдня,- повідомлялося о 22:26.

Реактивні БпЛА в напрямку Києва з півночі,- повідомлялося о 22:30.

Реактивні БпЛА над Києвом. Перебувайте у безпечних місцях,- повідомлялося о 22:36.

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