Упродовж дня ППО знешкодила 199 із 224 російських безпілотників,- Повітряні сили
Впродовж дня суботи, 29 серпня, російські загарбники атакували Україну 224 ударними БпЛА, більшість із яких — реактивні. Переважну кількість дронів ворог спрямував на Київ.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Масштаб та засоби атаки
"Протягом дня 29 серпня (із 6.30 до 18.00) противник атакував Україну 224 ударними БпЛА (більшість із них — реактивні). Переважну кількість дронів ворог спрямував у бік столиці України",- сказано в повідомленні.
Результати роботи ППО
За попередніми даними, ППО протягом дня збила/подавила 199 ударних БпЛА.
Ворожа атака триває
У Повітряних силах зазначили, що станом на 18.20 у повітряному просторі спостерігається до 10 ударних ворожих безпілотників.
"Не ігноруйте тривогу! Перебувайте в укриттях!",- закликали у ПС.
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