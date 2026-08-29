Упродовж дня ППО знешкодила 199 із 224 російських безпілотників,- Повітряні сили

Впродовж дня суботи, 29 серпня, російські загарбники атакували Україну 224 ударними БпЛА, більшість із яких — реактивні. Переважну кількість дронів ворог спрямував на Київ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масштаб та засоби атаки

"Протягом дня 29 серпня (із 6.30 до 18.00) противник атакував Україну 224 ударними БпЛА (більшість із них — реактивні). Переважну кількість дронів ворог спрямував у бік столиці України",- сказано в повідомленні.

Результати роботи ППО

За попередніми даними, ППО протягом дня збила/подавила 199 ударних БпЛА.

Читайте також: Упродовж дня ППО знешкодила 73 ударних БпЛА та шість "Бандеролей", - Повітряні сили

Ворожа атака триває

У Повітряних силах зазначили, що станом на 18.20 у повітряному просторі спостерігається до 10 ударних ворожих безпілотників.

"Не ігноруйте тривогу! Перебувайте в укриттях!",- закликали у ПС.

Читайте також: Росія вночі атакувала Україну 267 дронами та ракетами: ППО збила 233 БпЛА. ІНФОГРАФІКА