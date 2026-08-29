Росія вночі атакувала Україну 267 дронами та ракетами: ППО збила 233 БпЛА. ІНФОГРАФІКА
Росія вночі атакувала Україну 267 ударними БпЛА та двома ракетами. ППО збила та подавила 233 ворожі дрони, зафіксовано влучання на 15 локаціях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
З вечора 28 серпня російські загарбники атакували Україну протикорабельною ракетою Онікс, балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 267 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:
- Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- ТОТ Донецьк;
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 233 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.
Атака триває
Станом на 8:40 у повітряному просторі України зафіксовані ударні БпЛА. зокрема реактивні "шахеди":
- 8:36 - Реактивний БпЛА на/повз Васильків, курс північний.
- 8:36 - Реактивний БпЛА на Миколаїв зі сходу.
- 8:37 - Реактивні БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.
"
Дотримуйтесь правил безпеки", - закликають українців у Повітряних силах.
Будь ласка, зачекайте...
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