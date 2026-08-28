Глава МЗС Литви закликав терміново посилити ППО України та захистити експорт зерна

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав посилити протиповітряну оборону України та знайти способи розблокувати морські шляхи для захисту українського експорту зерна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ППО для України та захист зернових маршрутів

За словами глави литовської дипломатії, російський диктатор Путін ударами по інфраструктурі України намагається створити образ сили та "успіху" напередодні "виборів" до Державної думи.

"Путін продовжує посилювати свою військову кампанію проти України, використовуючи безперервні ракетні та безпілотні удари для тероризування цивільного населення та знищення критично важливої інфраструктури", — зазначив Будріс.

Також читайте: Литва та Естонія не планують змінювати політику щодо Білорусі через її підтримку РФ

Міністр наголосив, що наслідки російських атак виходять далеко за межі України.

За його словами, удари по портах, зерновій інфраструктурі та морських шляхах загрожують світовій продовольчій безпеці. Також вони створюють додатковий тиск на мільйони людей, які залежать від українського експорту сільськогосподарської продукції.

Будріс переконаний, що Україні терміново потрібні сильніша протиповітряна оборона та далекобійні можливості. Крім того, необхідні стабільна військова і фінансова допомога та термінова підтримка для зміцнення енергетичної стійкості перед зимою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва пришвидшить відкриття переговорних кластерів України з ЄС, - Науседа

Чорне море потрібно розблокувати

Глава МЗС Литви закликав знайти способи розблокувати морські шляхи Чорного моря та захистити експорт українського зерна.

"Ми повинні знайти способи розблокувати морські шляхи Чорного моря, захистити експорт зерна з України, продовжуючи посилювати санкції, які обмежують можливості Росії вести війну", — заявив Будріс.

Він також наголосив, що Росія має зрозуміти: знищення інфраструктури та терор цивільного населення не зможуть "поставити Україну на коліна".

"Наша підтримка має бути достатньо сильною, щоб ця стратегія не провалилася, а справедливий та міцний мир наблизився до України та Європи", — підсумував литовський міністр.

Нагадаємо, 27 серпня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Молдова, Україна та Румунія мають посилити співпрацю у сфері захисту повітряного простору на тлі російської агресії проти України. Про це вона сказала після тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Румунії Нікушором Даном.

Читайте також: Майже 140 ударних безпілотників атакували Україну протягом дня: ППО знешкодила близько 120, - Повітряні сили