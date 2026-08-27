Майже 140 ударних безпілотників атакували Україну протягом дня: ППО знешкодила близько 120, - Повітряні сили
Протягом дня 27 серпня російські війська атакували Україну близько 140 ударними БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, із цих 140 ударних БпЛА понад 100 були – реактивні.
Більшість дронів ворог спрямував у бік Києва.
Що вдалося знешкодити
За даними Повітряних сил, станом на 19:00 у повітряному просторі фіксується понад 10 реактивних ударних безпілотників.
За попередніми даними, із 140 БпЛА протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено близько 120 ударних дронів.
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