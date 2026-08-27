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Новини Результат роботи ППО
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Майже 140 ударних безпілотників атакували Україну протягом дня: ППО знешкодила близько 120, - Повітряні сили

Робота ППО вдень 27 серпня

Протягом дня 27 серпня російські війська атакували Україну близько 140 ударними БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, із цих 140 ударних БпЛА понад 100 були – реактивні.

Більшість дронів ворог спрямував у бік Києва.

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Що вдалося знешкодити

За даними Повітряних сил, станом на 19:00 у повітряному просторі фіксується понад 10 реактивних ударних безпілотників.

За попередніми даними, із 140 БпЛА протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено близько 120 ударних дронів.

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Автор: 

ППО (4418) Повітряні сили (3728)
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