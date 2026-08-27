Почти 140 ударных беспилотников атаковали Украину в течение дня: ПВО обезвредила около 120, - Воздушные силы
В течение дня 27 августа российские войска нанесли по Украине около 140 ударов с помощью ударных БПЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, из этих 140 ударных БпЛА более 100 были реактивными.
Большинство дронов враг направил в сторону Киева.
Что удалось обезвредить
По данным Воздушных сил, по состоянию на 19:00 в воздушном пространстве фиксируется более 10 реактивных ударных беспилотников.
По предварительным данным, из 140 БПЛА противовоздушной обороной в течение дня сбито/подавлено около 120 ударных дронов.
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