Почти 140 ударных беспилотников атаковали Украину в течение дня: ПВО обезвредила около 120, - Воздушные силы

В течение дня 27 августа российские войска нанесли по Украине около 140 ударов с помощью ударных БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, из этих 140 ударных БпЛА более 100 были реактивными.

Большинство дронов враг направил в сторону Киева.

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Что удалось обезвредить

По данным Воздушных сил, по состоянию на 19:00 в воздушном пространстве фиксируется более 10 реактивных ударных беспилотников.

По предварительным данным, из 140 БПЛА противовоздушной обороной в течение дня сбито/подавлено около 120 ударных дронов.

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