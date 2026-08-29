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Новости Результат работы ПВО
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Россия ночью атаковала Украину 267 дронами и ракетами: ПВО сбила 233 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

Россия ночью нанесла удар по Украине, задействовав 267 ударных БПЛА и две ракеты. ПВО сбила и подавила 233 вражеских дрона, зафиксировано попадания в 15 точках.

Как пеедает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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С вечера 28 августа российские захватчики атаковали Украину противокорабельной ракетой "Оникс", баллистической ракетой "Искандер-М" из ВОТ АР Крым, а также 267 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений:

  • Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • ВОТ Донецк;
  • Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 233 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Ночная атака РФ: ПВО уничтожила 233 из 267 вражеских дронов

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 точках, а также падение сбитых (обломки) в 4 точках. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется.

Атака продолжается

По состоянию на 8:40 в воздушном пространстве Украины зафиксированы ударные БПЛА, в частности реактивные "Шахеды":

  • 8:36 — Реактивный БПЛА над/мимо Васильков, курс северный.
  • 8:36 — Реактивный БПЛА направляется на Николаев с востока.
  • 8:37 — Реактивные БПЛА из Черниговской области, курс на Киевскую область.

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Соблюдайте правила безопасности", — призывают украинцев в Воздушных силах.

Автор: 

беспилотник (5644) ПВО (4011) Воздушные силы (3383) баллистические ракеты (695) реактивный шахед (1)
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Топ комментарии
+7
Світлана Відсіч: А тепер доведіть мені, що це було не навмисно зеленським зроблено! Що це винні рептилоїди чи масони! Спочатку зачистили Україну від підприємств, які виготовляли ракети (з 19 року до сьогодні), потім зробили монополіста Фаір Пойнт. *************, що там буде виготовлятися три тисячі ракет і як результат, ніхєра там досі не виготовляється і інші не можуть підстрахувати (типу КБ ЛУЧ.) Зелений посварився з усіма закордонними союзниками. Бо йому кажуть "перестань красти, бо не будемо допомагати", а йому то похєр. Бо він красти прийшов. А не на Україну працювати. І результат: за добу ворог спалив склади "Рошен", "Хортиця", "Караван"в Харкові, книжковий склад, приватні будинки, поїзда запізнюються на 10 годин... Тобто удари по бізнесу, який сплачував податки. Де люди отримували зарплату. Бо немає ракет в Україні! Хто, с.ка, винен в тому, що у нас немає ракет??? Не той, часом, мудак, який тормозить закордонну допомогу і який знищив конкурентів Фаір Пойнту? 12,5 років боротьби, мільйон вбитими і мільйони скалічених доль... Невже ми здамося ворогу після цього? Невже пробачимо зеленському все, що він накерував тут? В мене паніка...

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29.08.2026 08:46 Ответить
+3
успокойтесь і просто живіть. України і нашого етносу уже нема з 2019му. Був референдум(вибори) і українці сказали - хочемо всі вмерти і щоб наші жінки пішли в ЕС і були там з арабами - 75% сказали ТАК ХОРОШИЙ ПЛАН

для тих хто думав що буде не так - то це ви просто серіал не бачили де в кінці пуста країна
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29.08.2026 08:51 Ответить
+1
Судячи з цього повідомлення ППО страшної біди принесло 13,..% дронів що долетіло, тобто 34 дрони??????????
А як до цього збивалося майже стовідсотків з 600 дронів які летіли одночасно?
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29.08.2026 08:53 Ответить

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