Россия ночью атаковала Украину 267 дронами и ракетами: ПВО сбила 233 БПЛА. ИНФОГРАФИКА
Россия ночью нанесла удар по Украине, задействовав 267 ударных БПЛА и две ракеты. ПВО сбила и подавила 233 вражеских дрона, зафиксировано попадания в 15 точках.
Как пеедает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
С вечера 28 августа российские захватчики атаковали Украину противокорабельной ракетой "Оникс", баллистической ракетой "Искандер-М" из ВОТ АР Крым, а также 267 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений:
- Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- ВОТ Донецк;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 233 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 точках, а также падение сбитых (обломки) в 4 точках. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется.
Атака продолжается
По состоянию на 8:40 в воздушном пространстве Украины зафиксированы ударные БПЛА, в частности реактивные "Шахеды":
- 8:36 — Реактивный БПЛА над/мимо Васильков, курс северный.
- 8:36 — Реактивный БПЛА направляется на Николаев с востока.
- 8:37 — Реактивные БПЛА из Черниговской области, курс на Киевскую область.
"
Соблюдайте правила безопасности", — призывают украинцев в Воздушных силах.
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для тих хто думав що буде не так - то це ви просто серіал не бачили де в кінці пуста країна
А як до цього збивалося майже стовідсотків з 600 дронів які летіли одночасно?