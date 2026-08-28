Будрис призвал срочно усилить ПВО Украины и защитить экспорт зерна

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал усилить противовоздушную оборону Украины и найти способы разблокировать морские пути для защиты украинского экспорта зерна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети X.

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ПВО для Украины и защита зерновых маршрутов

По словам главы литовской дипломатии, российский диктатор Путин ударами по инфраструктуре Украины пытается создать образ силы и "успеха" накануне "выборов" в Государственную думу.

"Путин продолжает усиливать свою военную кампанию против Украины, используя непрерывные ракетные и беспилотные удары для терроризирования гражданского населения и уничтожения критически важной инфраструктуры", — отметил Будрис.

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Министр подчеркнул, что последствия российских атак выходят далеко за пределы Украины.

По его словам, удары по портам, зерновой инфраструктуре и морским путям угрожают мировой продовольственной безопасности. Также они создают дополнительное давление на миллионы людей, которые зависят от украинского экспорта сельскохозяйственной продукции.

Будрис убежден, что Украине срочно нужны более мощная противовоздушная оборона и дальнобойные возможности. Кроме того, необходимы стабильная военная и финансовая помощь, а также срочная поддержка для укрепления энергетической устойчивости перед зимой.

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Черное море нужно разблокировать

Глава МИД Литвы призвал найти способы разблокировать морские пути Черного моря и защитить экспорт украинского зерна.

"Мы должны найти способы разблокировать морские пути Черного моря, защитить экспорт зерна из Украины, продолжая ужесточать санкции, которые ограничивают возможности России вести войну", — заявил Будрис.

Он также подчеркнул, что Россия должна понять: уничтожение инфраструктуры и террор в отношении гражданского населения не смогут "поставить Украину на колени".

"Наша поддержка должна быть достаточно сильной, чтобы эта стратегия не провалилась, а справедливый и прочный мир приблизился к Украине и Европе", — подытожил литовский министр.

Напомним, 27 августа президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова, Украина и Румыния должны усилить сотрудничество в сфере защиты воздушного пространства на фоне российской агрессии против Украины. Об этом она сказала после трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Румынии Никушором Даном.

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