Упродовж дня ППО знешкодила 73 ударних БпЛА та шість "Бандеролей", - Повітряні сили
Впродовж дня 28 серпня російські загарбники атакували Україну сімома S8000 "Бандероль" та 96 ударними БпЛА, з них понад 70 – реактивні. Більшість дронів ворог спрямував на Київ.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Масштаб та засоби атаки
"Протягом дня 28 серпня (із 6.30 по 19.00) противник атакував Україну сімома S8000 "Бандероль" та 96 ударними БпЛА (понад 70 із них – реактивні). Більшість дронів ворог спрямував у бік столиці України", - сказано в повідомленні.
Результати роботи ППО
За попередніми даними, ППО протягом дня збила/подавила шість S8000 "Бандероль" та 73 ударних БпЛА.
Станом на 19.00 в повітряному просторі ще фіксувалися близько 10 реактивних ударних БПЛА.
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