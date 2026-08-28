Упродовж дня ППО знешкодила 73 ударних БпЛА та шість "Бандеролей", - Повітряні сили

Впродовж дня 28 серпня російські загарбники атакували Україну сімома S8000 "Бандероль" та 96 ударними БпЛА, з них понад 70 – реактивні. Більшість дронів ворог спрямував на Київ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштаб та засоби атаки

"Протягом дня 28 серпня (із 6.30 по 19.00) противник атакував Україну сімома S8000 "Бандероль" та 96 ударними БпЛА (понад 70 із них – реактивні). Більшість дронів ворог спрямував у бік столиці України", - сказано в повідомленні.

Результати роботи ППО

За попередніми даними, ППО протягом дня збила/подавила шість S8000 "Бандероль" та 73 ударних БпЛА.

Станом на 19.00 в повітряному просторі ще фіксувалися близько 10 реактивних ударних БПЛА.

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