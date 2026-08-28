В течение дня ПВО уничтожила 73 ударных БПЛА и шесть "Бандеролей", - Воздушные Силы
В течение дня 28 августа российские захватчики атаковали Украину семью ракетами S8000 "Бандероль" и 96 ударными БПЛА, из которых более 70 - реактивные. Большинство дронов враг направил на Киев.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Масштаб и средства атаки
"В течение дня 28 августа (с 6:30 до 19:00) противник атаковал Украину семью S8000 "Бандероль" и 96 ударными БПЛА (более 70 из них — реактивные). Большинство дронов враг направил в сторону столицы Украины", - говорится в сообщении.
Результаты работы ПВО
По предварительным данным, ПВО в течение дня сбила/подавила шесть S8000 "Бандероль" и 73 ударных БПЛА.
По состоянию на 19:00 в воздушном пространстве еще фиксировалось около 10 реактивных ударных БПЛА.
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