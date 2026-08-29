В течение дня ПВО обезвредила 199 из 224 российских беспилотников, — Воздушные силы
В течение субботы, 29 августа, российские захватчики нанесли по Украине 224 удара с помощью БПЛА, большинство из которых — реактивные. Подавляющее количество дронов враг направил на Киев.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Масштаб и средства атаки
"В течение дня 29 августа (с 6:30 до 18:00) противник атаковал Украину 224 ударными БПЛА (большинство из них — реактивные). Подавляющее количество дронов враг направил в сторону столицы Украины", — говорится в сообщении.
Результаты работы ПВО
По предварительным данным, ПВО в течение дня сбила/подавила 199 ударных БПЛА.
Вражеская атака продолжается
В Воздушных силах отметили, что по состоянию на 18:20 в воздушном пространстве наблюдается до 10 ударных вражеских беспилотников.
"Не игнорируйте тревогу! Находитесь в укрытиях!", — призвали в ВВС.
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