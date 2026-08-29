Россияне атакуют Киев беспилотниками: в Оболонском районе горит многоэтажка

Вечером в субботу, 29 августа, вследствие атаки российских дронов произошло возгорание в 12-этажном доме в Оболонском районе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

В Оболонском районе БПЛА упал на территорию между жилыми домами. Экстренные службы направляются на место, — сообщил Кличко в 22:07.

Впоследствии мэр написал, что в 12-этажном доме на Оболони произошло возгорание со второго по пятый этажи. Экстренные службы работают на месте.

Кроме того, в 22:44 Кличко сообщил о вызове медиков в Подольский район.

Атака вражеских дронов