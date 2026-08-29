РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8533 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Киев
2 965 15

Россияне атакуют Киев беспилотниками: в Оболонском районе горит многоэтажка

дроны, шахиды

Вечером в субботу, 29 августа, вследствие атаки российских дронов произошло возгорание в 12-этажном доме в Оболонском районе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки

В Оболонском районе БПЛА упал на территорию между жилыми домами. Экстренные службы направляются на место, — сообщил Кличко в 22:07.

Впоследствии мэр написал, что в 12-этажном доме на Оболони произошло возгорание со второго по пятый этажи. Экстренные службы работают на месте.

Кроме того, в 22:44 Кличко сообщил о вызове медиков в Подольский район.

Атака вражеских дронов

  • Напомним, что вечером 29 августа Россия продолжает атаковать Украину ударными и реактивными беспилотниками.
  • В ряде областей, а также в Киеве была объявлена ​​воздушная тревога.

Автор: 

беспилотник (5650) Киев (27320) пожар (6276) атака (2007)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Тим часом ракети фламіндічів з шулерманами гріють пузо на Мертвому морі.
показать весь комментарий
29.08.2026 22:38 Ответить
+8
Господи, як же я ненавиджу тупу мразоту, яка в 2019 обрала "поржать".
А найгірше, що через них страждає нормальна меншість...
показать весь комментарий
29.08.2026 23:04 Ответить
+3
Вас не дивує, що кремлівський виродок на 5 рік війни навіть не підозрює що Банкова не знаходиться на Оболоні?
показать весь комментарий
29.08.2026 23:40 Ответить

Загрузка...

 
 