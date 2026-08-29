Россияне атакуют Киев беспилотниками: в Оболонском районе горит многоэтажка
Вечером в субботу, 29 августа, вследствие атаки российских дронов произошло возгорание в 12-этажном доме в Оболонском районе.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
В Оболонском районе БПЛА упал на территорию между жилыми домами. Экстренные службы направляются на место, — сообщил Кличко в 22:07.
Впоследствии мэр написал, что в 12-этажном доме на Оболони произошло возгорание со второго по пятый этажи. Экстренные службы работают на месте.
Кроме того, в 22:44 Кличко сообщил о вызове медиков в Подольский район.
Атака вражеских дронов
- Напомним, что вечером 29 августа Россия продолжает атаковать Украину ударными и реактивными беспилотниками.
- В ряде областей, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А найгірше, що через них страждає нормальна меншість...