Росіяни атакують Київ безпілотниками: в Оболонському районі горить багатоповерхівка

Ввечері суботи, 29 серпня, внаслідок атаки російських дронів сталося загоряння в 12-поверховому будинку в Оболонському районі .

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

В Оболонському районі БпЛА впав на територію між житловими будинками. Екстрені служби прямують на місце,- повідомив Кличко о 22:07.

Згодом мер написав, що в 12-поверховому будинку на Оболоні сталося загоряння з другого по пʼятий поверхи. Екстрені служби працюють на місці.

Крім того, о 22:44 Кличко повідомив про виклик медиків у Подільський район.

Атака ворожих дронів

Нагадаємо, що ввечері 29 серпня Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками.

У низці областей, а також в Києві було оголошено повітряну тривогу.

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