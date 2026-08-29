Росіяни атакують Київ безпілотниками: в Оболонському районі горить багатоповерхівка
Ввечері суботи, 29 серпня, внаслідок атаки російських дронів сталося загоряння в 12-поверховому будинку в Оболонському районі .
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
В Оболонському районі БпЛА впав на територію між житловими будинками. Екстрені служби прямують на місце,- повідомив Кличко о 22:07.
Згодом мер написав, що в 12-поверховому будинку на Оболоні сталося загоряння з другого по пʼятий поверхи. Екстрені служби працюють на місці.
Крім того, о 22:44 Кличко повідомив про виклик медиків у Подільський район.
Атака ворожих дронів
- Нагадаємо, що ввечері 29 серпня Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками.
- У низці областей, а також в Києві було оголошено повітряну тривогу.
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