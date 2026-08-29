Атака РФ на Київ: загинула дворічна дівчинка, двоє поранених (оновлено). ФОТО
Внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Київ загинула дитина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Жертва ворожої атаки
"На жаль, від рук ворога в Оболонському районі загинула дворічна дівчинка. Висловлюємо співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що станом на 13:05 відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Оновлена інформація
Як пізніше повідомили в поліції Києва, упродовж ночі та від ранку столицю атакували ворожі БпЛА. Близько обіду у парку в Оболонському районі внаслідок падіння безпілотника 2-річна дівчинка отримала смертельні осколкові поранення, також постраждали 18-річна дівчина та 71-річна жінка, їм надали допомогу на місці, без госпіталізації.
"Поліцейські продовжують працювати на місцях ліквідації наслідків обстрілу у Голосіївському, Деснянському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах столиці", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ знову атакують Київ реактивними дронами: поранено дитину в Оболонському районі.
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