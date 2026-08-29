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Новини Атака безпілотників на Київ
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Атака РФ на Київ: загинула дворічна дівчинка, двоє поранених (оновлено). ФОТО

Внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Київ загинула дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

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Жертва ворожої атаки

"На жаль, від рук ворога в Оболонському районі загинула дворічна дівчинка. Висловлюємо співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на 13:05 відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Також читайте: Вранці Росія атакувала Київ дронами: у Святошинському районі пошкоджено будинки та адмінбудівлю. ФОТОрепортаж

Оновлена інформація

Як пізніше повідомили в поліції Києва, упродовж ночі та від ранку столицю атакували ворожі БпЛА. Близько обіду у парку в Оболонському районі внаслідок падіння безпілотника 2-річна дівчинка отримала смертельні осколкові поранення, також постраждали 18-річна дівчина та 71-річна жінка, їм надали допомогу на місці, без госпіталізації.

атака на Оболонь
атака на Оболонь
атака на ОболоньОбстріл Києва Оболонь
Обстріл Києва Оболонь
Обстріл Києва Оболонь
Обстріл Києва Оболонь
Обстріл Києва Оболонь
Обстріл Києва Оболонь

"Поліцейські продовжують працювати на місцях ліквідації наслідків обстрілу у Голосіївському, Деснянському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах столиці", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що війська РФ знову атакують Київ реактивними дронами: поранено дитину в Оболонському районі.

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Київ (16906) жертва (321) реактивний шахед (1)
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