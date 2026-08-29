Атака РФ на Київ: загинула дворічна дівчинка, двоє поранених (оновлено). ФОТО

Внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Київ загинула дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

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Жертва ворожої атаки

"На жаль, від рук ворога в Оболонському районі загинула дворічна дівчинка. Висловлюємо співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на 13:05 відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

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Оновлена інформація

Як пізніше повідомили в поліції Києва, упродовж ночі та від ранку столицю атакували ворожі БпЛА. Близько обіду у парку в Оболонському районі внаслідок падіння безпілотника 2-річна дівчинка отримала смертельні осколкові поранення, також постраждали 18-річна дівчина та 71-річна жінка, їм надали допомогу на місці, без госпіталізації.

















"Поліцейські продовжують працювати на місцях ліквідації наслідків обстрілу у Голосіївському, Деснянському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах столиці", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?