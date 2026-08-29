Атака РФ на Киев: погибла двухлетняя девочка, двое раненых (обновлено). ФОТО

В результате сегодняшней атаки РФ на Киев погиб ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

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Жертва вражеской атаки

"К сожалению, от рук врага в Оболонском районе погибла двухлетняя девочка. Выражаем соболезнования родным", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 13:05 известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки.

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Обновленная информация

Как позже сообщили в полиции Киева, в течение ночи и с утра столицу атаковали вражеские БпЛА. Около обеда в парке в Оболонском районе в результате падения беспилотника 2-летняя девочка получила смертельные осколочные ранения, также пострадали 18-летняя девушка и 71-летняя женщина, им оказали помощь на месте, без госпитализации.

















"Полицейские продолжают работать на местах ликвидации последствий обстрелов в Голосеевском, Деснянском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах столицы", – говорится в сообщении.

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