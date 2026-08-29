Атака РФ на Киев: погибла двухлетняя девочка, двое раненых (обновлено). ФОТО
В результате сегодняшней атаки РФ на Киев погиб ребенок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
Жертва вражеской атаки
"К сожалению, от рук врага в Оболонском районе погибла двухлетняя девочка. Выражаем соболезнования родным", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что по состоянию на 13:05 известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки.
Обновленная информация
Как позже сообщили в полиции Киева, в течение ночи и с утра столицу атаковали вражеские БпЛА. Около обеда в парке в Оболонском районе в результате падения беспилотника 2-летняя девочка получила смертельные осколочные ранения, также пострадали 18-летняя девушка и 71-летняя женщина, им оказали помощь на месте, без госпитализации.
"Полицейские продолжают работать на местах ликвидации последствий обстрелов в Голосеевском, Деснянском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах столицы", – говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ вновь атакуют Киев реактивными дронами: ранен ребенок в Оболонском районе.
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