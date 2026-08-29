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Новости Атака беспилотников на Киев
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Атака РФ на Киев: погибла двухлетняя девочка, двое раненых (обновлено). ФОТО

Российские дроны утром 29 августа несколькими волнами атаковали Киев

В результате сегодняшней атаки РФ на Киев погиб ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

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Жертва вражеской атаки

"К сожалению, от рук врага в Оболонском районе погибла двухлетняя девочка. Выражаем соболезнования родным", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 13:05 известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки.

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Обновленная информация

Как позже сообщили в полиции Киева, в течение ночи и с утра столицу атаковали вражеские БпЛА. Около обеда в парке в Оболонском районе в результате падения беспилотника 2-летняя девочка получила смертельные осколочные ранения, также пострадали 18-летняя девушка и 71-летняя женщина, им оказали помощь на месте, без госпитализации.

атака на Оболонь
атака на Оболонь
атака на ОболоньОбстріл Києва Оболонь
Обстріл Києва Оболонь
Обстріл Києва Оболонь
Обстріл Києва Оболонь
Обстріл Києва Оболонь
Обстріл Києва Оболонь

"Полицейские продолжают работать на местах ликвидации последствий обстрелов в Голосеевском, Деснянском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах столицы", – говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что войска РФ вновь атакуют Киев реактивными дронами: ранен ребенок в Оболонском районе.

Автор: 

Киев (27320) жертва (372) реактивный шахед (1)
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