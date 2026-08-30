Враг атаковал Украину двумя "Искандерами" и 130 дронами. Сбито 125 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 30 августа 2026 года противник нанес удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области РФ, а также 130 ударными БПЛА типа Shahed (большинство — реактивные), "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

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Последствия

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 4 точках. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

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