Ворог атакував Україну двома "Іскандерами" та 130 дронами. Збито 125 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 30 серпня 2026 року противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. РФ, а також 130 ударними БпЛА типу Shahed (більшість - реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
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