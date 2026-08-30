Ворог атакував Україну двома "Іскандерами" та 130 дронами. Збито 125 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 30 серпня 2026 року противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. РФ, а також 130 ударними БпЛА типу Shahed (більшість - реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

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Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.

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