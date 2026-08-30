Вражеская атака вызвала пожар в одной из громад Винницкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате атаки российских войск в одной из громад Винницкой области загорелось хозяйственное здание рядом с жилым домом. Пожар уже локализован, информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В результате атаки врага произошло возгорание хозяйственного здания жилого дома в одной из громад Винницкой области.

На данный момент пожар локализован.

Пострадавших нет.

Читайте также: В Виннице заработал мотопатруль: полиция усиливает безопасность на дорогах города









