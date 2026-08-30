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Новости Обстрелы Виннитчыны
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Вражеская атака вызвала пожар в одной из громад Винницкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ

вінниччина

В результате атаки российских войск в одной из громад Винницкой области загорелось хозяйственное здание рядом с жилым домом. Пожар уже локализован, информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.

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В результате атаки врага произошло возгорание хозяйственного здания жилого дома в одной из громад Винницкой области.

На данный момент пожар локализован.

Пострадавших нет.

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Вражеская атака вызвала пожар в одной из общин Винницкой области
Вражеская атака вызвала пожар в одной из общин Винницкой области
Вражеская атака вызвала пожар в одной из общин Винницкой области
Вражеская атака вызвала пожар в одной из общин Винницкой области
Вражеская атака вызвала пожар в одной из общин Винницкой области

Автор: 

Винницкая область (1236)
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