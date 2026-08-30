Вражеская атака вызвала пожар в одной из громад Винницкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате атаки российских войск в одной из громад Винницкой области загорелось хозяйственное здание рядом с жилым домом. Пожар уже локализован, информации о пострадавших нет.
Об этом сообщает глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.
В результате атаки врага произошло возгорание хозяйственного здания жилого дома в одной из громад Винницкой области.
На данный момент пожар локализован.
Пострадавших нет.
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