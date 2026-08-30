Ворожа атака спричинила пожежу в одній із громад Вінниччини. ФОТОрепортаж
Внаслідок атаки російських військ в одній із громад Вінниччини загорілася господарська будівля біля житлового будинку. Пожежу вже локалізували, інформації про постраждалих немає.
Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок атаки ворога відбулося загорання господарчої будівлі житлового будинку в одній з громад Вінниччини.
Станом на зараз пожежа локалізована.
Поранених немає.
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