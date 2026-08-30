УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11786 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Вінниччини
930 2

Ворожа атака спричинила пожежу в одній із громад Вінниччини. ФОТОрепортаж

вінниччина

Внаслідок атаки російських військ в одній із громад Вінниччини загорілася господарська будівля біля житлового будинку. Пожежу вже локалізували, інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Внаслідок атаки ворога відбулося загорання господарчої будівлі житлового будинку в одній з громад Вінниччини.

Станом на зараз пожежа локалізована.

Поранених немає.

Також читайте: У Вінниці запрацював мотопатруль: поліція посилює безпеку на дорогах міста

Ворожа атака спричинила пожежу в одній із громад Вінниччини
Ворожа атака спричинила пожежу в одній із громад Вінниччини
Ворожа атака спричинила пожежу в одній із громад Вінниччини
Ворожа атака спричинила пожежу в одній із громад Вінниччини
Ворожа атака спричинила пожежу в одній із громад Вінниччини

Автор: 

Вінницька область (1072)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 