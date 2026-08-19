У Вінниці запрацював мотопатруль: поліція посилює безпеку на дорогах міста

У Вінниці розпочав роботу мотопатруль, який долучився до забезпечення безпеки на дорогах міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив у телеграм-каналі.

За його словами, мотопатруль має посилити мобільність та оперативність патрульної поліції, щоб швидше реагувати на виклики та ефективніше забезпечувати безпеку на дорогах.

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Вінниця долучилася до мотопатруля

Наразі 88 мотопатрульних уже несуть службу в Рівненській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Волинській та Хмельницькій областях.

Мотопатрулі також працюють у Києві та Ізмаїлі.

"До цієї команди долучилася й Вінниця. І це ще не все – зовсім скоро родина мотопатруля стане ще більшою", – зазначив Білошицький.

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Новий підрозділ посилить безпеку на дорогах

Начальник Департаменту патрульної поліції зазначив, що мотопатруль у Вінниці запустили за підтримки Вінницької міської ради.

Білошицький назвав це прикладом спільної роботи для створення сучасних та ефективних рішень у сфері безпеки міста.

За його словами, використання мотопатруля має допомогти поліцейським швидше реагувати на виклики та забезпечувати безпеку на дорогах міста.

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