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У Вінниці запрацював мотопатруль: поліція посилює безпеку на дорогах міста

Мотопатруль почав роботу у Вінниці

У Вінниці розпочав роботу мотопатруль, який долучився до забезпечення безпеки на дорогах міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив у телеграм-каналі.

За його словами, мотопатруль має посилити мобільність та оперативність патрульної поліції, щоб швидше реагувати на виклики та ефективніше забезпечувати безпеку на дорогах.

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Вінниця долучилася до мотопатруля

Наразі 88 мотопатрульних уже несуть службу в Рівненській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Волинській та Хмельницькій областях.

Мотопатрулі також працюють у Києві та Ізмаїлі.

"До цієї команди долучилася й Вінниця. І це ще не все – зовсім скоро родина мотопатруля стане ще більшою", – зазначив Білошицький.

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Новий підрозділ посилить безпеку на дорогах

Начальник Департаменту патрульної поліції зазначив, що мотопатруль у Вінниці запустили за підтримки Вінницької міської ради.

Білошицький назвав це прикладом спільної роботи для створення сучасних та ефективних рішень у сфері безпеки міста.

За його словами, використання мотопатруля має допомогти поліцейським швидше реагувати на виклики та забезпечувати безпеку на дорогах міста.

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Також читайте: Удар РФ по Житомиру: загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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безпека (962) Вінниця (519) Вінницька область (1070) дороги (1642) Нацполіція (15827) Вінницький район (75)
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Топ коментарі
+3
Що тільки мусорва не придумає аби тільки на фронт не йти. На вулицях да і в Україну людей вже немає одна мусорва і ТЦКуни
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19.08.2026 22:33 Відповісти
+2
Ездят они на великах, давно уже. Сутенёры и наркоторговцы сидят за одним столом с их начальством, прокурорами, судейскими, депутатами В каждом городе есть такое заведение, где только это шобла собирается, простым людям туда хода нет.
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19.08.2026 22:42 Відповісти
+1
Замість того, щоб забезпечити невідворотність покарання, вони плодять кількість косарів бабла. Замість того, щоб забезпечити реальне виконання законів, вони плодять все нові й нові, але так само не працюючі закони. Все через жопу.
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19.08.2026 22:40 Відповісти

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