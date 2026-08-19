В Виннице заработал мотопатруль: полиция усиливает безопасность на дорогах города
В Виннице начал работу мотопатруль, который присоединился к обеспечению безопасности на дорогах города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил в Telegram-канале.
По его словам, мотопатруль должен повысить мобильность и оперативность патрульной полиции, чтобы быстрее реагировать на вызовы и эффективнее обеспечивать безопасность на дорогах.
Винница присоединилась к мотопатрулю
В настоящее время 88 мотопатрульных уже несут службу в Ривненской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Волынской и Хмельницкой областях.
Мотопатрули также работают в Киеве и Измаиле.
"К этой команде присоединилась и Винница. И это еще не все — совсем скоро семья мотопатруля станет еще больше", — отметил Белошицкий.
Новое подразделение усилит безопасность на дорогах
Начальник Департамента патрульной полиции отметил, что мотопатруль в Виннице запустили при поддержке Винницкого городского совета.
Белошицкий назвал это примером совместной работы по созданию современных и эффективных решений в сфере безопасности города.
По его словам, использование мотопатруля должно помочь полицейским быстрее реагировать на вызовы и обеспечивать безопасность на дорогах города.
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