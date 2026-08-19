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В Виннице заработал мотопатруль: полиция усиливает безопасность на дорогах города

Мотопатруль приступил к работе в Виннице

В Виннице начал работу мотопатруль, который присоединился к обеспечению безопасности на дорогах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил в Telegram-канале.

По его словам, мотопатруль должен повысить мобильность и оперативность патрульной полиции, чтобы быстрее реагировать на вызовы и эффективнее обеспечивать безопасность на дорогах.

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Винница присоединилась к мотопатрулю

В настоящее время 88 мотопатрульных уже несут службу в Ривненской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Волынской и Хмельницкой областях.

Мотопатрули также работают в Киеве и Измаиле.

"К этой команде присоединилась и Винница. И это еще не все — совсем скоро семья мотопатруля станет еще больше", — отметил Белошицкий.

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Новое подразделение усилит безопасность на дорогах

Начальник Департамента патрульной полиции отметил, что мотопатруль в Виннице запустили при поддержке Винницкого городского совета.

Белошицкий назвал это примером совместной работы по созданию современных и эффективных решений в сфере безопасности города.

По его словам, использование мотопатруля должно помочь полицейским быстрее реагировать на вызовы и обеспечивать безопасность на дорогах города.

  • Ранее сообщалось, что близкий к Зеленскому бизнесмен и родной дядя нардепа "СН" Павлюк в нетрезвом состоянии скрылся с места ДТП под Винницей.

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Автор: 

безопасность (1241) Винница (783) Винницкая область (1234) дороги (2516) Нацполиция (17613) Винницкий район (72)
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Топ комментарии
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Замість того, щоб забезпечити невідворотність покарання, вони плодять кількість косарів бабла. Замість того, щоб забезпечити реальне виконання законів, вони плодять все нові й нові, але так само не працюючі закони. Все через жопу.
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19.08.2026 22:40 Ответить
+2
Ездят они на великах, давно уже. Сутенёры и наркоторговцы сидят за одним столом с их начальством, прокурорами, судейскими, депутатами В каждом городе есть такое заведение, где только это шобла собирается, простым людям туда хода нет.
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19.08.2026 22:42 Ответить
+1
Вони не хочуть на цих моциках поїхати на фронт? Навчатися воювати?
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19.08.2026 22:43 Ответить

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