В Виннице заработал мотопатруль: полиция усиливает безопасность на дорогах города

В Виннице начал работу мотопатруль, который присоединился к обеспечению безопасности на дорогах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил в Telegram-канале.

По его словам, мотопатруль должен повысить мобильность и оперативность патрульной полиции, чтобы быстрее реагировать на вызовы и эффективнее обеспечивать безопасность на дорогах.

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Винница присоединилась к мотопатрулю

В настоящее время 88 мотопатрульных уже несут службу в Ривненской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Волынской и Хмельницкой областях.

Мотопатрули также работают в Киеве и Измаиле.

"К этой команде присоединилась и Винница. И это еще не все — совсем скоро семья мотопатруля станет еще больше", — отметил Белошицкий.

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Новое подразделение усилит безопасность на дорогах

Начальник Департамента патрульной полиции отметил, что мотопатруль в Виннице запустили при поддержке Винницкого городского совета.

Белошицкий назвал это примером совместной работы по созданию современных и эффективных решений в сфере безопасности города.

По его словам, использование мотопатруля должно помочь полицейским быстрее реагировать на вызовы и обеспечивать безопасность на дорогах города.

Ранее сообщалось, что близкий к Зеленскому бизнесмен и родной дядя нардепа "СН" Павлюк в нетрезвом состоянии скрылся с места ДТП под Винницей.

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