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В Виннице задержали священника УПЦ, который за взятку обещал помочь "откосить" от мобилизации. ФОТОрепортаж

В Виннице разоблачили священника УПЦ, который за взятку в размере 14 тысяч долларов обещал знакомому помочь избежать мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры в Виннице при получении взятки за содействие в уклонении от мобилизации разоблачен иерей УПЦ. По данным следствия, в апреле этого года священник предложил 26-летнему знакомому, являющемуся военнообязанным, помочь избежать мобилизации. Он уверял, что может решить этот вопрос с должностными лицами Винницкого областного ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в июле, когда военнообязанный проходил ВЛК, подозреваемый заверил, что его вопрос решен, и нужно рассчитаться за услугу. Цена "освобождения" от мобилизации — 14 тысяч долларов США.

Во время передачи средств священник был задержан в Винницкой области.

Судом в отношении подозреваемого применена мера пресечения – содержание под стражей с возможностью освобождения под залог.

В Виннице задержали священника УПЦ
В Виннице задержали священника УПЦ

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Винница (782) Винницкая область (1227) прокуратура (5145) уклонисты (1426) Винницкий район (70)
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Топ комментарии
+3
Дедалі менше стає батюшок і дедалі більше попів. А головне, не вірячи в Бога, вони навчають виконувати його Заповіді.
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03.08.2026 15:21 Ответить
+1
всі броні познімати та відстрочки! доля у спідничці- гавкай!
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03.08.2026 15:19 Ответить
+1
Давай мені грошей і відмажешся раб Божий. Хто тільки на лохах не заробляє.От подумать,яке має відношення поп до мобілізації?Несуть,дають кому попало,страх розум відібрав.
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03.08.2026 15:25 Ответить

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