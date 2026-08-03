В Виннице задержали священника УПЦ, который за взятку обещал помочь "откосить" от мобилизации. ФОТОрепортаж

В Виннице разоблачили священника УПЦ, который за взятку в размере 14 тысяч долларов обещал знакомому помочь избежать мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

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"Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры в Виннице при получении взятки за содействие в уклонении от мобилизации разоблачен иерей УПЦ. По данным следствия, в апреле этого года священник предложил 26-летнему знакомому, являющемуся военнообязанным, помочь избежать мобилизации. Он уверял, что может решить этот вопрос с должностными лицами Винницкого областного ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в июле, когда военнообязанный проходил ВЛК, подозреваемый заверил, что его вопрос решен, и нужно рассчитаться за услугу. Цена "освобождения" от мобилизации — 14 тысяч долларов США.

Во время передачи средств священник был задержан в Винницкой области.

Судом в отношении подозреваемого применена мера пресечения – содержание под стражей с возможностью освобождения под залог.





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