У Вінниці затримали священника УПЦ, який за хабар обіцяв допомогти "відкосити" від мобілізації. ФОТОрепортаж

У Вінниці викрили священника УПЦ, який за 14 тисяч доларів хабаря обіцяв знайомому посприяти в уникненні мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури у Вінниці на отриманні хабаря за сприяння в ухиленні від мобілізації викрито ієрея УПЦ. За даними слідства, у квітні цього року священник запропонував 26-річному знайомому, який є військовозобов’язаним, допомогти уникнути мобілізації. Він запевняв, що може вирішити це питання з посадовими особами Вінницького обласного ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у липні, коли військовозобов’язаний проходив ВЛК, підозрюваний запевнив, що його питання вирішено, і потрібно розрахуватися за послугу. Ціна "звільнення" від мобілізації – 14 тисяч доларів США.

Під час передачі коштів ієрея затримали у Вінницькій області.

Судом до підозрюваного застосовано забіжний захід - тримання під вартою з можливістю застави.





Також читайте: Чоловік поранив ножем військового ТЦК під час доставлення до терцентру у Вінниці: його затримали