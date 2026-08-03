У Вінниці затримали священника УПЦ, який за хабар обіцяв допомогти "відкосити" від мобілізації. ФОТОрепортаж
У Вінниці викрили священника УПЦ, який за 14 тисяч доларів хабаря обіцяв знайомому посприяти в уникненні мобілізації.
Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури у Вінниці на отриманні хабаря за сприяння в ухиленні від мобілізації викрито ієрея УПЦ. За даними слідства, у квітні цього року священник запропонував 26-річному знайомому, який є військовозобов’язаним, допомогти уникнути мобілізації. Він запевняв, що може вирішити це питання з посадовими особами Вінницького обласного ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у липні, коли військовозобов’язаний проходив ВЛК, підозрюваний запевнив, що його питання вирішено, і потрібно розрахуватися за послугу. Ціна "звільнення" від мобілізації – 14 тисяч доларів США.
Під час передачі коштів ієрея затримали у Вінницькій області.
Судом до підозрюваного застосовано забіжний захід - тримання під вартою з можливістю застави.
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