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У Вінниці затримали священника УПЦ, який за хабар обіцяв допомогти "відкосити" від мобілізації. ФОТОрепортаж

У Вінниці викрили священника УПЦ, який за 14 тисяч доларів хабаря обіцяв знайомому посприяти в уникненні мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури у Вінниці на отриманні хабаря за сприяння в ухиленні від мобілізації викрито ієрея УПЦ. За даними слідства, у квітні цього року священник запропонував 26-річному знайомому, який є військовозобов’язаним, допомогти уникнути мобілізації. Він запевняв, що може вирішити це питання з посадовими особами Вінницького обласного ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у липні, коли військовозобов’язаний проходив ВЛК, підозрюваний запевнив, що його питання вирішено, і потрібно розрахуватися за послугу. Ціна "звільнення" від мобілізації – 14 тисяч доларів США.

Під час передачі коштів ієрея затримали у Вінницькій області.

Судом до підозрюваного застосовано забіжний захід - тримання під вартою з можливістю застави.

У Вінниці затримали священника УПЦ
У Вінниці затримали священника УПЦ

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Вінниця (518) Вінницька область (1063) прокуратура (3477) ухилянти (1482) Вінницький район (73)
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Топ коментарі
+3
Дедалі менше стає батюшок і дедалі більше попів. А головне, не вірячи в Бога, вони навчають виконувати його Заповіді.
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03.08.2026 15:21 Відповісти
+1
всі броні познімати та відстрочки! доля у спідничці- гавкай!
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03.08.2026 15:19 Відповісти
+1
Давай мені грошей і відмажешся раб Божий. Хто тільки на лохах не заробляє.От подумать,яке має відношення поп до мобілізації?Несуть,дають кому попало,страх розум відібрав.
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03.08.2026 15:25 Відповісти

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