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Атака РФ на Киев 29 августа: погибла двухлетняя девочка, 12 пострадавших
В результате российского удара по Киеву 29 августа погибла двухлетняя девочка, еще 12 жителей столицы получили ранения. По состоянию на утро 30 августа в стационарах остаются двое пострадавших, среди них - трехлетний мальчик.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
В результате вражеской атаки на столицу 29 августа:
- Погибла двухлетняя девочка.
- Пострадали 12 жителей города.
"В стационарах медицинских учреждений на сегодняшнее утро находятся двое раненых. Среди них — трехлетний мальчик", — сообщил Кличко.
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