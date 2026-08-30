Атака РФ на Киев 29 августа: погибла двухлетняя девочка, 12 пострадавших

В результате российского удара по Киеву 29 августа погибла двухлетняя девочка, еще 12 жителей столицы получили ранения. По состоянию на утро 30 августа в стационарах остаются двое пострадавших, среди них - трехлетний мальчик.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В результате вражеской атаки на столицу 29 августа:

Погибла двухлетняя девочка.

Пострадали 12 жителей города.

Читайте также: Последствия вечерних атак РФ на Киев: как минимум трое раненых, горела жилая многоэтажка. ФОТОрепортаж

"В стационарах медицинских учреждений на сегодняшнее утро находятся двое раненых. Среди них — трехлетний мальчик", — сообщил Кличко.

Смотрите также: Нежилое здание горит в Голосеевском районе Киева после атаки РФ. ФОТОрепортаж