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Новости Атака шахедов на Киев
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Последствия вечерних атак РФ на Киев: как минимум трое раненых, горела жилая многоэтажка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вечернего нападения РФ на Киев пострадали как минимум 3 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, спасатели ликвидировали последствия в нескольких районах города.

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Подробности от спасателей

  • Оболонский район: в результате попадания возник пожар со второго по пятый этаж 12-этажного жилого дома. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. Трое пострадавших переданы медикам.
  • Подольский район: попадание в нежилое здание.
  • Голосеевский район: возник пожар в административном здании. 
  • Деснянский район: возгорание травы на открытой территории площадью 2 га. 

"На местах работают все необходимые службы. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Все остальные пожары, вызванные вражескими ударами, возникшие со вчерашнего дня в столице, ликвидированы.

Последствия

обстрел Киева
обстрел Киева
обстрел Киева
обстрел Киева
обстрел Киева
обстрел Киева

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Киев беспилотниками: горит многоэтажка и складское помещение (обновлено)

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Киев (27320) обстрел (35107) ГСЧС (5450)
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