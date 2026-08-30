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Последствия вечерних атак РФ на Киев: как минимум трое раненых, горела жилая многоэтажка. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате вечернего нападения РФ на Киев пострадали как минимум 3 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, спасатели ликвидировали последствия в нескольких районах города.
Подробности от спасателей
- Оболонский район: в результате попадания возник пожар со второго по пятый этаж 12-этажного жилого дома. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. Трое пострадавших переданы медикам.
- Подольский район: попадание в нежилое здание.
- Голосеевский район: возник пожар в административном здании.
- Деснянский район: возгорание травы на открытой территории площадью 2 га.
"На местах работают все необходимые службы. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
Все остальные пожары, вызванные вражескими ударами, возникшие со вчерашнего дня в столице, ликвидированы.
Последствия
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