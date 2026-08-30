Последствия вечерних атак РФ на Киев: как минимум трое раненых, горела жилая многоэтажка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вечернего нападения РФ на Киев пострадали как минимум 3 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, спасатели ликвидировали последствия в нескольких районах города.

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Подробности от спасателей

Оболонский район: в результате попадания возник пожар со второго по пятый этаж 12-этажного жилого дома. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. Трое пострадавших переданы медикам.

Подольский район: попадание в нежилое здание.

Голосеевский район: возник пожар в административном здании.

Деснянский район: возгорание травы на открытой территории площадью 2 га.

"На местах работают все необходимые службы. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Все остальные пожары, вызванные вражескими ударами, возникшие со вчерашнего дня в столице, ликвидированы.

Последствия













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