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Новини Атака шахедів на Київ
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Наслідки вечірніх атак РФ на Київ: щонайменше троє поранених, палала житлова багатоповерхівка. ФОТОрепортаж

Щонайменше постраждали 3 людини внаслідок вечерньої атаки РФ на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Як зазначається, рятувальники ліквідовували наслідки в декількох районах міста.

Також читайте: Нежитлова будівля горить у Голосіївському районі Києва після атаки РФ. ФОТОрепортаж

Деталі від рятувальників

  • Оболонський район: внаслідок влучання виникло загоряння з другого по п’ятий поверх 12-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано на площі 80 кв. м. Трьох постраждалих передано медикам.
  • Подільський район: влучання у нежитлову споруду.
  • Голосіївський район: виникло загоряння в адмінбудівлі. 
  • Деснянський район: загоряння трави на відкритій території на площі 2 Га. 

"На місцях працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Всі інші пожежі, спричинені ворожими ударами, що виникли від учора у столиці - ліквідовано.

Наслідки

обстріл Києва
обстріл Києва
обстріл Києва
обстріл Києва
обстріл Києва
обстріл Києва

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують Київ безпілотниками: горить багатоповерхівка та складське приміщення (оновлено)

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Київ (16906) обстріл (36422) ДСНС (5446)
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