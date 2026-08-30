Наслідки вечірніх атак РФ на Київ: щонайменше троє поранених, палала житлова багатоповерхівка. ФОТОрепортаж

Щонайменше постраждали 3 людини внаслідок вечерньої атаки РФ на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Як зазначається, рятувальники ліквідовували наслідки в декількох районах міста.

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Деталі від рятувальників

Оболонський район: внаслідок влучання виникло загоряння з другого по п’ятий поверх 12-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано на площі 80 кв. м. Трьох постраждалих передано медикам.

Подільський район: влучання у нежитлову споруду.

Голосіївський район: виникло загоряння в адмінбудівлі.

Деснянський район: загоряння трави на відкритій території на площі 2 Га.

"На місцях працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Всі інші пожежі, спричинені ворожими ударами, що виникли від учора у столиці - ліквідовано.

Наслідки













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