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Наслідки вечірніх атак РФ на Київ: щонайменше троє поранених, палала житлова багатоповерхівка. ФОТОрепортаж
Щонайменше постраждали 3 людини внаслідок вечерньої атаки РФ на Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, рятувальники ліквідовували наслідки в декількох районах міста.
Деталі від рятувальників
- Оболонський район: внаслідок влучання виникло загоряння з другого по п’ятий поверх 12-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано на площі 80 кв. м. Трьох постраждалих передано медикам.
- Подільський район: влучання у нежитлову споруду.
- Голосіївський район: виникло загоряння в адмінбудівлі.
- Деснянський район: загоряння трави на відкритій території на площі 2 Га.
"На місцях працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Всі інші пожежі, спричинені ворожими ударами, що виникли від учора у столиці - ліквідовано.
Наслідки
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