Атака РФ на Київ 29 серпня: загинула дворічна дівчинка, 12 постраждалих

Внаслідок російської атаки на Київ 29 серпня загинула дворічна дівчинка, ще 12 мешканців столиці дістали поранення. Станом на ранок 30 серпня у стаціонарах залишаються двоє постраждалих, серед них трирічний хлопчик.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Внаслідок ворожої атаки на столицю 29 серпня:

Загинула дворічна дівчинка.

Постраждали 12 мешканців міста.

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"В стаціонарах медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають двоє поранених. Серед них — трирічний хлопчик", - повідомив Кличко.

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