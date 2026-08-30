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Новини Обстріли Києва
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Атака РФ на Київ 29 серпня: загинула дворічна дівчинка, 12 постраждалих

обстріл Києва

Внаслідок російської атаки на Київ 29 серпня загинула дворічна дівчинка, ще 12 мешканців столиці дістали поранення. Станом на ранок 30 серпня у стаціонарах залишаються двоє постраждалих, серед них трирічний хлопчик.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Внаслідок ворожої атаки на столицю 29 серпня:

  • Загинула дворічна дівчинка.
  • Постраждали 12 мешканців міста.

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"В стаціонарах медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають двоє поранених. Серед них — трирічний хлопчик", - повідомив Кличко.

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Автор: 

Київ (16911) Кличко Віталій (2718) жертви (2087)
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