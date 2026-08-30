СБС поразили "Панцирь", четыре РЛС и склады на аэродромах Ейск и Миллерово, - Мадяр
Силы беспилотных систем сообщили о поражении восьми объектов на военных аэродромах Ейск и Миллерово в России. В результате ночной операции были уничтожены ЗРГК "Панцирь-С1", четыре радиолокационные станции, склады авиационного вооружения и боеприпасов, а также технико-эксплуатационная часть.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
Как написал Мадяр, в результате операции 30 августа по военным аэродромам противника "Птахами" 1 ОЦ СБС было сбито и уничтожено:
- ЗРГК "Панцирь-С1", Ейск, Краснодарский край, РФ
- РЛС "Сопка-2" (12Л6), Ейск, Краснодарский край, РФ
- склад авиационного вооружения на АЭ Ейск
Также СБС поразили:
- РЛС "Каста 2Е2", нп Шабельское, Краснодарский край, РФ
- РЛС "РСП-27" (ДРЛ-27), нп Долотинка, Ростовская обл., РФ
- РЛС "Небо-СВ", населенный пункт Долотинка, Ростовская область, РФ
- склады БП, АЭ Миллерово, нп Долотинка, Ростовская обл., РФ
- Технико-эксплуатационная часть, АЭ Миллерово, нп Долотинка, Ростовская обл., РФ
Модуль ДРЛ-27 комплекса РЛС посадки самолетов РСП-27 на аэродроме Миллерово
Центральной целью этой ночью стал модуль ДРЛ-27 комплекса радиолокационной системы посадки самолетов РСП-27 на аэродроме Миллерово.
Уничтоженная ДРЛ-27 - это аэродромный диспетчерский радиолокатор, который, помимо функции обнаружения воздушных целей, используется как неотъемлемый элемент управления воздушным движением (работает в системе с посадочным локатором ПРЛ-27).
Мадяр отметил, что уничтожение вышеперечисленных элементов ПВО противника подтверждено доразведкой.
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