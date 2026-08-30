СБС поразили "Панцирь", четыре РЛС и склады на аэродромах Ейск и Миллерово, - Мадяр

Силы беспилотных систем сообщили о поражении восьми объектов на военных аэродромах Ейск и Миллерово в России. В результате ночной операции были уничтожены ЗРГК "Панцирь-С1", четыре радиолокационные станции, склады авиационного вооружения и боеприпасов, а также технико-эксплуатационная часть.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Как написал Мадяр, в результате операции 30 августа по военным аэродромам противника "Птахами" 1 ОЦ СБС было сбито и уничтожено:

ЗРГК "Панцирь-С1", Ейск, Краснодарский край, РФ

РЛС "Сопка-2" (12Л6), Ейск, Краснодарский край, РФ

склад авиационного вооружения на АЭ Ейск

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Также СБС поразили:

РЛС "Каста 2Е2", нп Шабельское, Краснодарский край, РФ

РЛС "РСП-27" (ДРЛ-27), нп Долотинка, Ростовская обл., РФ

РЛС "Небо-СВ", населенный пункт Долотинка, Ростовская область, РФ

склады БП, АЭ Миллерово, нп Долотинка, Ростовская обл., РФ

Технико-эксплуатационная часть, АЭ Миллерово, нп Долотинка, Ростовская обл., РФ

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Модуль ДРЛ-27 комплекса РЛС посадки самолетов РСП-27 на аэродроме Миллерово

Центральной целью этой ночью стал модуль ДРЛ-27 комплекса радиолокационной системы посадки самолетов РСП-27 на аэродроме Миллерово.

Уничтоженная ДРЛ-27 - это аэродромный диспетчерский радиолокатор, который, помимо функции обнаружения воздушных целей, используется как неотъемлемый элемент управления воздушным движением (работает в системе с посадочным локатором ПРЛ-27).

Мадяр отметил, что уничтожение вышеперечисленных элементов ПВО противника подтверждено доразведкой.

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