СБС уразили "Панцир", чотири РЛС та склади на аеродромах Єйськ і Міллерово, - Мадяр

Сили безпілотних систем повідомили про ураження восьми об’єктів на військових аеродромах Єйськ та Міллерово в Росії. Унаслідок нічної операції знищено ЗРГК "Панцир-С1", чотири радіолокаційні станції, склади авіаційного озброєння та боєприпасів, а також технічно-експлуатаційну частину.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Як написав Мадяр, в результаті операції 30 серпня по військових аеродромах противника Птахами 1 ОЦ СБС впольовано та знищено:

ЗРГК "Панцир-С1", Єйськ, краснодарський край, рф

РЛС "Сопка-2" (12Л6), Єйськ, краснодарський край, рф

склад авіаційного озброєння на АЕ Єйськ

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Також СБС уразили:

РЛС "Каста 2Е2", нп Шабельське, краснодарський край, рф

РЛС "РСП-27"(ДРЛ-27), нп Долотинка, ростовська обл, рф

РЛС "Небо-СВ", нп Долотинка, ростовська обл, рф

склади БП, АЕ Міллерово, нп Долотинка, ростовська обл, рф

технічно-експлутаційна частина, АЕ Міллерово, нп Долотинка, ростовська обл, рф

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Модуль ДРЛ-27 комплексу РЛС посадки літаків РСП-27 на аеродромі Міллерово

Центральною ціллю цієї ночі став модуль ДРЛ-27 комплексу радіолокаційної системи посадки літаків РСП-27 на аеродромі Міллерово.

Знищена ДРЛ-27 - це аеродромний диспетчерський радіолокатор, котрий окрім функції виявлення повітряних цілей використовується, як невідʼємний елемент управління повітряним рухом (працює у системі з посадковим локатором ПРЛ-27).

Мадяр зауважив, що знищення вище перелічених елементів ППО противника підтверджено дорозвідкою.

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