Белгород подвергся ракетной атаке: под ударом оказались ТЭЦ, склад Ozon и телевышка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 30 августа, в российском Белгороде после ракетных ударов возникли пожары на Белгородской ТЭЦ и на складе маркетплейса Ozon.

Об этом сообщил и.о. губернатора Белгородской области Александр Шуваев, а также издание "Пепел" и Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+, передает Цензор.НЕТ.

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Цели поражения

По сообщениям Telegram-каналов, ударам подверглись Белгородская ТЭЦ, электроподстанции и терминал "Эстейт Логистик", в котором расположен склад маркетплейса Ozon.

По данным "Пепел", после ракетного удара и на складе, и на ТЭЦ возникли пожары. В частности, на территории ТЭЦ горят цистерны с топливом и несколько зданий.

Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области РФ Шуваев сообщил об ударе по Белгороду и "нескольких пожарах в результате попаданий боеприпасов".

Также телеграм-каналы сообщают, что была атакована Белгородская телевышка.

После "прилета" у жителей Белгорода перестало работать цифровое телевещание.

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