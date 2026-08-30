Белгород подвергся ракетной атаке: под ударом оказались ТЭЦ, склад Ozon и телевышка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В воскресенье, 30 августа, в российском Белгороде после ракетных ударов возникли пожары на Белгородской ТЭЦ и на складе маркетплейса Ozon.
Об этом сообщил и.о. губернатора Белгородской области Александр Шуваев, а также издание "Пепел" и Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+, передает Цензор.НЕТ.
Цели поражения
По сообщениям Telegram-каналов, ударам подверглись Белгородская ТЭЦ, электроподстанции и терминал "Эстейт Логистик", в котором расположен склад маркетплейса Ozon.
По данным "Пепел", после ракетного удара и на складе, и на ТЭЦ возникли пожары. В частности, на территории ТЭЦ горят цистерны с топливом и несколько зданий.
Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области РФ Шуваев сообщил об ударе по Белгороду и "нескольких пожарах в результате попаданий боеприпасов".
Также телеграм-каналы сообщают, что была атакована Белгородская телевышка.
После "прилета" у жителей Белгорода перестало работать цифровое телевещание.
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