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Новости Удары по энергетике в РФ Дроны атаковали склады Ozon
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Белгород подвергся ракетной атаке: под ударом оказались ТЭЦ, склад Ozon и телевышка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 30 августа, в российском Белгороде после ракетных ударов возникли пожары на Белгородской ТЭЦ и на складе маркетплейса Ozon.

Об этом сообщил и.о. губернатора Белгородской области Александр Шуваев, а также издание "Пепел" и Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+, передает Цензор.НЕТ.

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Цели поражения

По сообщениям Telegram-каналов, ударам подверглись Белгородская ТЭЦ, электроподстанции и терминал "Эстейт Логистик", в котором расположен склад маркетплейса Ozon.

По данным "Пепел", после ракетного удара и на складе, и на ТЭЦ возникли пожары. В частности, на территории ТЭЦ горят цистерны с топливом и несколько зданий.

Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области РФ Шуваев сообщил об ударе по Белгороду и "нескольких пожарах в результате попаданий боеприпасов".

удари по бєлгороду

удари по бєлгороду

удари по бєлгороду

удари по бєлгороду

Также телеграм-каналы сообщают, что была атакована Белгородская телевышка.

После "прилета" у жителей Белгорода перестало работать цифровое телевещание.

Смотрите также: В Ростове дроны атаковали склады DNS и Ozon: склад техногиганта охватил пожар. ВИДЕО+ФОТО

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ТЭЦ (185) атака (2012) Белгород (523) Ozon (4)
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Топ комментарии
+16
4 день летять бпла з аэродрому в орловській області... Чому туди не було завдано жодного удару? Пускові катапульти добре видно на супутникових знімках...
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30.08.2026 19:39 Ответить
+9
Я взагалі не вірю в теорії змов, але чим далі, тим більше схоже на договорняк. Адже Вайлдберріз ми вибити можемо, а цехи і гуртожитки в Єлабузі - чомусь ні... Дивина, та й годі

Але в цілому - новина позитивна. Расєя має палати.
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30.08.2026 19:39 Ответить
+7
Якщо не розуміти певних військових нюансів, то звісно ж прийдеться послуговуватитсь версіями про договорняки та іншими теоріями змов. З Алабугою ситуація значно складніша, ніж з якимось там Бєлгородом, на який путіну якось *****. Навкруги СЕЗ "Алабуга" вже на початку літа було розміщено більше двох десятків позицій "панцирів" і "торів". Давно пройшли ті часи, коли до СЕЗ серед білого дня долітав тихохідний А-22, який ще на додаток тягнув за собою на мотузці планер з вибухівкою. Окрім того зараз там позмінно баражують А-50, і якщо вони тихохідні дрони бачать хєрово, то FP-5 ще над тамбовщиною у них на екранах світиться як новорічна ялинка, тому одразу піднімаються винищувачі на перехват, як це і було 4 липня, коли через радарну підтримку А-50 російським винищувачам вдалось збити чотири з п'яти ракет FP-5, які летіли у напрямку Казань-Воткінськ, а одна буда збита ЗРК на підльоті до Татарстану. Тим не менш, впевнений, що якась операція з комбінованим масованим нальотом на ЕЗ "Алабуга" таки розробляється.
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30.08.2026 20:22 Ответить

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