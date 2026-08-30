Бєлгород зазнав ракетної атаки: під ударом були ТЕЦ, склад Ozon і телевежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У неділю, 30 серпня, у російському Бєлгороді після ударів ракет виникли пожежі на Бєлгородській ТЕЦ та на складі маркетплейсу Ozon.
Про це повідомив в.о. губернатора Бєлгородської області Олександр Шуваєв та видання "Пепел" і телеграм-канали Exilenova+ и Supernova+, інформує Цензор.НЕТ.
Цілі ураження
За повідомленнями телеграм-каналів, удару зазнали Бєлгородська ТЕЦ, електропідстанції та термінал "Естейт Логістик", в якому розташований склад маркетплейсу Ozon.
За даними "Пепел", після ракетного удару і на складі, і на ТЕЦ виникли пожежі. Зокрема, на території ТЕЦ горять цистерни з паливом і кілька будівель.
Виконувач обов’язків губернатора Бєлгородської області РФ Шуваєв повідомив про удар по Бєлгороду та "кілька пожеж внаслідок влучень боєприпасів".
Також телеграм-канали повідомляють, що було атаковано бєлгородську телевежу.
Після "прильоту" у жителів Бєлгорода перестало працювати цифрове телемовлення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але в цілому - новина позитивна. Расєя має палати.