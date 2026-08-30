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Новини Удари по енергетиці в РФ Дрони атакували склади Ozon
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Бєлгород зазнав ракетної атаки: під ударом були ТЕЦ, склад Ozon і телевежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 30 серпня, у російському Бєлгороді після ударів ракет виникли пожежі на Бєлгородській ТЕЦ та на складі маркетплейсу Ozon.

Про це повідомив в.о. губернатора Бєлгородської області Олександр Шуваєв та видання "Пепел" і телеграм-канали Exilenova+ и Supernova+, інформує Цензор.НЕТ.

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Цілі ураження

За повідомленнями телеграм-каналів, удару зазнали Бєлгородська ТЕЦ, електропідстанції та термінал "Естейт Логістик", в якому розташований склад маркетплейсу Ozon.

За даними "Пепел", після ракетного удару і на складі, і на ТЕЦ виникли пожежі. Зокрема, на території ТЕЦ горять цистерни з паливом і кілька будівель.

Виконувач обов’язків губернатора Бєлгородської області РФ Шуваєв повідомив про удар по Бєлгороду та "кілька пожеж внаслідок влучень боєприпасів".

удари по бєлгороду

удари по бєлгороду

удари по бєлгороду

удари по бєлгороду

Також телеграм-канали повідомляють, що було атаковано бєлгородську телевежу.

Після "прильоту" у жителів Бєлгорода перестало працювати цифрове телемовлення. 

Дивіться також: У Ростові дрони атакували склади DNS та Ozon: склад техногіганта охопила пожежа. ВІДЕО+ФОТО

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ТЕЦ (205) атака (2015) Бєлгород (579) Ozon (5)
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Топ коментарі
+16
4 день летять бпла з аэродрому в орловській області... Чому туди не було завдано жодного удару? Пускові катапульти добре видно на супутникових знімках...
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30.08.2026 19:39 Відповісти
+9
Я взагалі не вірю в теорії змов, але чим далі, тим більше схоже на договорняк. Адже Вайлдберріз ми вибити можемо, а цехи і гуртожитки в Єлабузі - чомусь ні... Дивина, та й годі

Але в цілому - новина позитивна. Расєя має палати.
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30.08.2026 19:39 Відповісти
+7
Якщо не розуміти певних військових нюансів, то звісно ж прийдеться послуговуватитсь версіями про договорняки та іншими теоріями змов. З Алабугою ситуація значно складніша, ніж з якимось там Бєлгородом, на який путіну якось *****. Навкруги СЕЗ "Алабуга" вже на початку літа було розміщено більше двох десятків позицій "панцирів" і "торів". Давно пройшли ті часи, коли до СЕЗ серед білого дня долітав тихохідний А-22, який ще на додаток тягнув за собою на мотузці планер з вибухівкою. Окрім того зараз там позмінно баражують А-50, і якщо вони тихохідні дрони бачать хєрово, то FP-5 ще над тамбовщиною у них на екранах світиться як новорічна ялинка, тому одразу піднімаються винищувачі на перехват, як це і було 4 липня, коли через радарну підтримку А-50 російським винищувачам вдалось збити чотири з п'яти ракет FP-5, які летіли у напрямку Казань-Воткінськ, а одна буда збита ЗРК на підльоті до Татарстану. Тим не менш, впевнений, що якась операція з комбінованим масованим нальотом на ЕЗ "Алабуга" таки розробляється.
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30.08.2026 20:22 Відповісти

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