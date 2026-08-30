На фронте произошло 186 боевых столкновений, враг наиболее активен на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 30 августа, на фронте произошло 186 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, передает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес 57 авиационных ударов с применением 193 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7190 дронов-камикадзе и осуществил 2085 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник атаковал один раз, совершил 43 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка и Рыбалчино.

противник трижды атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка и Рыбалчино. На Купянском направлении враг пять раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Довгенького, Радьковки и Купянска.

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Бои на востоке

Десять попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Лиман, недалеко от Грековки и Дибровы. Две из этих атак продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Диброва, Закитное, Николаевка и Разниковка. В двух местах бои продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики штурмовали в сторону Федоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Павловка, Степановка, Райское, Вольное и Кучеров Яр. Одно боевое столкновение еще продолжается.

Двадцать три атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новогришино, Мирное, Сергеевка, а также в районе Новониколаевки, Муравки, Новоподгороднего и Удачного. Две атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 57 оккупантов, 14 — ранены; уничтожено две единицы автомобильной техники, пушка, четыре специальных средства и 26 укрытий личного состава противника. Повреждено три пушки, единицу автомобильной техники и 87 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 380 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг совершил атаку в сторону Тернового.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили десять вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Рождественка, Ривно и Чаривное.

Силы обороны отразили десять вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Рождественка, Ривно и Чаривное. На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки и Щербаки.

наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки и Щербаки. На Приднепровском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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