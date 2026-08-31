На фронте за сутки произошло 225 боевых столкновений. Больше всего атак - на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 225 боевых столкновений. На Константиновском направлении российские войска совершили 23 атаки. Еще 36 атак противник провел на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес 91 авиационный удар, в ходе которого сбросил 288 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 517 дронов-камикадзе и осуществили 2 966 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 38 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Товстодубовое, Бачевск, Безсаловка, Коренок, Уланово, Горки, Искрисковщина, Яструбщина, Нескучное, Рыжевка, Казачье, Сопич, Середина Буда, Кучеровка, Малая Слободка, Волфино, Радионовка, Ромашково и Новая Сечь Сумской области; Бериловка Черниговской области. Авиаударам подверглись Яструбщина и Вольная Слобода.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано две штурмовые операции противника. Агрессор совершил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили три атаки противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка и Рыбалчино.

На Купянском направлении враг наступал пять раз в сторону Долгенького, Радьковки и Купянска.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 15 раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман и в районах Грековки, Новоселовки, Ставков, Дибровы и Новоегоровки.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Кривая Лука, Диброва, Закитное, Николаевка и Разниковка.

На Краматорском направлении российские захватчики провели одну наступательную операцию в сторону Федоровки.

На Константиновском направлении зафиксировано 23 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Павловка, Степановка, Райское, Вольное и Кучеров Яр.

Тридцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Гулево, Молодецкое, Новопавловка, Орехово, Белицкое, Доброполье, Новогришино, Мирное, Сергеевка, а также в районе Новониколаевки, Муравки, Новоподогороднего и Удачного.

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На Александровском направлении враг совершил атаку в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Рождественка, Ровное и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки, Щербаков и в сторону Орехова.

На Приднепровском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника, шесть пунктов управления БПЛА, шесть орудий и позиций артиллерии, пункт управления и пять других важных целей оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1600 человек. Также уничтожено пять танков, семь боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, семь реактивных систем залпового огня, три средства ПВО, семь наземных робототехнических комплексов, 2055 беспилотных летательных аппаратов, 467 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники врага.

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