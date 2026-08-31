Враг атаковал Украину ракетой и 121 БПЛА. Сбито 96 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 31 августа 2026 года войска РФ атаковали Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 121 ударным БПЛА типа Shahed (большинство - реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны, управляемая авиационная ракета Х-59 цели не достигла.

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Последствия

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 точках, а также падение сбитых (обломков) в 8 точках", - отмечают Воздушные силы.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находится около десяти вражеских БПЛА.

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