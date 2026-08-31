Ворог атакував Україну ракетою та 121 БпЛА. Збито 96 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 31 серпня 2026 року війська РФ атакували Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (більшість - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни, керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти МіГ-29 завдали авіаудару по місцю скупчення російської піхоти. ВIДЕО

Наслідки

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - наголошують Повітряні сили.

Атака наразі триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж дня ППО знешкодила 199 із 224 російських безпілотників,- Повітряні сили