Ворог атакував Україну ракетою та 121 БпЛА. Збито 96 дронів, - Повітряні сили
У ніч на 31 серпня 2026 року війська РФ атакували Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (більшість - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни, керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла.
Наслідки
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - наголошують Повітряні сили.
Атака наразі триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль