Россияне атаковали Славянск ФАБ-500: ранены четверо мирных жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 31 августа российскиевойска нанесли удар по Славянску в Донецкой области авиабомбой ФАБ-500. В результате удара ранены четверо мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ГВА Вадим Лях и представители прокуратуры области

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Россияне сбросили авиабомбу ФАБ-500 с УМПК на многоквартирный дом в Славянске.

В результате удара с первого по пятый этажи был разрушен один из подъездов многоэтажного дома. Также повреждения получил частный дом.

Пострадали четыре человека

В результате российского авиаудара пострадали четверо гражданских лиц в возрасте от 61 до 66 лет.

На момент атаки они находились в своих домах. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы, ушибы и резаные раны.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждены десятки домов и автомобилей

Всего в результате вражеского удара повреждены 34 многоквартирных и частных дома.

Также повреждены шесть автомобилей, гостиница и детский сад.

Последствия российской атаки ликвидируют соответствующие службы.

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Последствия атаки







