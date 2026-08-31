Россияне атаковали Славянск ФАБ-500: ранены четверо мирных жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 31 августа российскиевойска нанесли удар по Славянску в Донецкой области авиабомбой ФАБ-500. В результате удара ранены четверо мирных жителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ГВА Вадим Лях и представители прокуратуры области
Россияне сбросили авиабомбу ФАБ-500 с УМПК на многоквартирный дом в Славянске.
В результате удара с первого по пятый этажи был разрушен один из подъездов многоэтажного дома. Также повреждения получил частный дом.
Пострадали четыре человека
В результате российского авиаудара пострадали четверо гражданских лиц в возрасте от 61 до 66 лет.
На момент атаки они находились в своих домах. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы, ушибы и резаные раны.
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Повреждены десятки домов и автомобилей
Всего в результате вражеского удара повреждены 34 многоквартирных и частных дома.
Также повреждены шесть автомобилей, гостиница и детский сад.
Последствия российской атаки ликвидируют соответствующие службы.
Последствия атаки
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