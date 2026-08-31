Росіяни атакували Слов’янськ ФАБ-500: поранені четверо цивільних. ФОТОрепортаж

Російські війська вранці 31 серпня атакували Слов’янськ Донецької області авіабомбою ФАБ-500. Внаслідок удару поранені четверо цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник МВА Вадим Лях та у прокуратурі області

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Росіяни скинули авіабомбу ФАБ-500 з УМПК на багатоквартирний будинок у Слов’янську.

Внаслідок удару з першого по п’ятий поверхи було зруйновано один із під’їздів багатоповерхівки. Також пошкоджень зазнав приватний будинок.

Поранені четверо людей

Внаслідок російського авіаудару постраждали четверо цивільних віком від 61 до 66 років.

На момент атаки вони перебували у своїх оселях. Постраждалі отримали мінно-вибухові травми, забої та різані рани.

Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджені десятки будинків та автомобілі

Загалом внаслідок ворожого удару пошкоджено 34 багатоквартирні та приватні будинки.

Також пошкоджені шість автомобілів, готель та дитячий садок.

Наслідки російської атаки ліквідовують відповідні служби.

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Наслідки атаки







