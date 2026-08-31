Крупный пожар вспыхнул возле аэродрома оккупантов в Джанкое: в зону возгорания попали склад горючего и автопарк. ФОТО
В районе аэродрома во временно оккупированном Джанкое днем 30 августа произошёл крупный пожар. По данным спутникового мониторинга, в зону возгорания попали склад горючего, автопарк и электроподстанция.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила мониторинговая группа Telegram-канала "Крымский ветер".
Пожар зафиксировали спутники
По информации мониторинговой группы, возгорание произошло еще днем 30 августа, однако данные о нем в системе спутникового мониторинга NASA FIRMS появились позже.
"На аэродроме Джанкой произошел крупный пожар. Он случился вчера в обед, но в сервисе NASA Firms появился только ночью", — говорится в сообщении.
Анализ спутниковых данных, по утверждению "Крымского ветра", свидетельствует, что очаги возгорания охватили район автопарка и склада топлива. Рядом с ними расположена электроподстанция, которая также попала в зону пожара.
На данный момент в приведенных данных не указана причина возгорания и не сообщается о масштабах возможных повреждений. Поэтому связывать пожар с ударом по аэродрому без дополнительного подтверждения преждевременно.
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