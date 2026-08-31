Велика пожежа спалахнула біля аеродрому окупантів у Джанкої: в зону займання потрапили склад пального та автопарк. ФОТО

У районі аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої вдень 30 серпня сталася велика пожежа. За даними супутникового моніторингу, в зону займання потрапили склад пального, автопарк та електропідстанція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила моніторингова група Telegram-каналу "Крымский ветер".

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Пожежу зафіксували супутники

За інформацією моніторингової групи, займання сталося ще вдень 30 серпня, однак дані про нього в системі супутникового моніторингу NASA FIRMS з'явилися пізніше.

"На аеродромі Джанкой сталася велика пожежа. Вона сталася вчора в обід, але у сервісі NASA Firms з’явилася лише вночі", – йдеться у повідомленні.

Аналіз супутникових даних, за твердженням "Крымского ветра", свідчить, що осередки займання охопили район автопарку та складу пального. Поруч із ними розташована електропідстанція, яка також потрапила до зони пожежі.

Наразі в наведених даних не вказано причину займання та не повідомляється про масштаби можливих пошкоджень. Тому пов'язувати пожежу з ударом по аеродрому без додаткового підтвердження передчасно.

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