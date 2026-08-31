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Новини Удари по Криму
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Велика пожежа спалахнула біля аеродрому окупантів у Джанкої: в зону займання потрапили склад пального та автопарк. ФОТО

У районі аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої вдень 30 серпня сталася велика пожежа. За даними супутникового моніторингу, в зону займання потрапили склад пального, автопарк та електропідстанція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила моніторингова група Telegram-каналу "Крымский ветер".

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Пожежу зафіксували супутники

За інформацією моніторингової групи, займання сталося ще вдень 30 серпня, однак дані про нього в системі супутникового моніторингу NASA FIRMS з'явилися пізніше.

"На аеродромі Джанкой сталася велика пожежа. Вона сталася вчора в обід, але у сервісі NASA Firms з’явилася лише вночі", – йдеться у повідомленні.

Аналіз супутникових даних, за твердженням "Крымского ветра", свідчить, що осередки займання охопили район автопарку та складу пального. Поруч із ними розташована електропідстанція, яка також потрапила до зони пожежі.

Цензор.НЕТ Зображення

Цензор.НЕТ Зображення

Наразі в наведених даних не вказано причину займання та не повідомляється про масштаби можливих пошкоджень. Тому пов'язувати пожежу з ударом по аеродрому без додаткового підтвердження передчасно.

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Крим (12009) окупація (7071) дрони (8781)
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