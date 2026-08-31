Реактивные дроны РФ: в июле запуски выросли в пять раз, статистика за август будет еще выше, - Игнат

Российские войска значительно расширили применение реактивных беспилотников. В июле 2026 года оккупанты запустили в пять раз больше таких БПЛА, чем в июне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"За июль у нас было задействовано в пять раз больше реактивных БПЛА, чем в июне. То есть это тот месяц, когда существенно усилилось использование этих БПЛА, а также "Бандеролей". "Бандероль" — так его по-разному называют — баражирующий боеприпас, ракета, дрон. Ну, параметры полёта близки уже к крылатой ракете, скажем так, примерно 600 км/ч летит это средство", — сообщил Игнат.

Реактивные дроны сложнее сбивать

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил отметил, что классическими способами Силам обороны сбивать реактивные дроны значительно сложнее. Для их сбивания, по словам пресс-секретаря, необходимо применять зенитно-ракетные системы малого радиуса действия, а также авиационные комплексы, авиационные платформы, истребители, оснащенные ракетами класса "воздух-воздух".

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Поэтому враг и увеличил применение именно реактивных дронов.

Представитель Воздушных сил предположил, что статистика применения Россией реактивных беспилотников в августе будет еще выше.

По словам Игната, противник уже наладил массовое производство реактивных дронов, а их используют фактически сразу после выпуска с производственной линии.

Это свидетельствует о дальнейшем увеличении Россией масштабов применения нового типа ударных беспилотников.

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