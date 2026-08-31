Реактивні дрони РФ: у липні запуски зросли вп’ятеро, статистика за серпень буде ще вищою, - Ігнат

Російські війська суттєво наростили застосування реактивних безпілотників. У липні 2026 року окупанти запустили вп'ятеро більше таких БпЛА, ніж у червні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"За липень місяць у нас в п'ять разів більше БпЛА реактивних було застосовано, ніж у червні. Тобто це той місяць, коли суттєво пішло нарощування цих БпЛА, а також "Бандеролей". "Бандероль" - це його по-різному називають, - баражуючий боєприпас, ракета, дрон. Ну, параметри польоту близькі вже до крилатої ракети, скажімо так, 600 км/год приблизно летить цей засіб", - повідомив Ігнат.

Він зазначив, що з понад 1500 безпілотників, зафіксованих за останні чотири дні, близько 800 виявилися саме реактивними.

Реактивні дрони складніше збивати

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил зазначив, що класичними способами Силам оборони збивати реактивні дрони значно складніше. Для їх збиття, за словами речника, треба застосовувати зенітно-ракетні системи малого радіуса дії, а також авіаційні комплекси, авіаційні платформи, літаки-винищувачі, які мають ракети класу повітря-повітря.

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Тому ворог і наростив застосування саме реактивних дронів.

Речник Повітряних сил припустив, що статистика застосування Росією реактивних безпілотників у серпні буде ще вищою.

За словами Ігната, противник уже налагодив масове виробництво реактивних дронів, а їх використовують фактично одразу після випуску з виробничої лінії.

Це свідчить про подальше збільшення Росією масштабів застосування нового типу ударних безпілотників.

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