На Николаевщине со склада воинской части пропали продукты и сухие пайки на сумму 3,5 млн грн: дело передано в суд

В Николаевской области предстанет перед судом бывший начальник склада взвода материально-технического обеспечения одной из воинских частей, где была выявлена нехватка продовольствия на сумму свыше 3,5 млн грн. Со склада пропали, в частности, сухие пайки и продукты, предназначенные для питания военнослужащих во время выполнения боевых задач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Государственном бюро расследований.

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Пропали консервы, овощи и сухие пайки

По данным следствия, должностное лицо не обеспечило надлежащее хранение продовольствия на складе воинской части. В результате там возникла нехватка консервов, овощей и сухих пайков.

Общую сумму ущерба, нанесенного государству, в ГБР оценивают в более чем 3,5 млн грн.

В то же время в сообщении Бюро не говорится о том, что бывший начальник склада лично присвоил или похитил продукты. Ему инкриминируют именно ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, из-за чего возникла нехватка.

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Бывшему начальнику склада грозит до 8 лет лишения свободы

Досудебное расследование уже завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Военнослужащего обвиняют в халатном отношении к военной службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия – ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время обвиняемый продолжает службу – в качестве водителя в другой воинской части.

В ГБР также сообщили, что принимают меры для возмещения нанесенного государству ущерба. Процессуальное руководство по делу осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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