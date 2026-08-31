На Миколаївщині зі складу військової частини зникли продукти та сухпайки на 3,5 млн грн: справу передали до суду

На Миколаївщині судитимуть колишнього начальника складу взводу матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин, де виявили нестачу продовольства на понад 3,5 млн грн. Зі складу зникли, зокрема, сухі пайки та продукти, призначені для харчування військових під час виконання бойових завдань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Державному бюро розслідувань.

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Зникли консерви, овочі та сухпайки

За даними слідства, посадовець не забезпечив належного зберігання продовольства на складі військової частини. У результаті там виникла нестача консервів, овочів та сухих пайків.

Загальну суму збитків, завданих державі, у ДБР оцінюють у понад 3,5 млн грн.

Водночас у повідомленні Бюро не йдеться про те, що колишній начальник складу особисто привласнив або викрав продукти. Йому інкримінують саме неналежне виконання службових обов'язків, через яке виникла нестача.

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Колишньому начальнику складу загрожує до 8 років ув'язнення

Досудове розслідування вже завершене, обвинувальний акт направили до суду.

Військовослужбовця обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки – ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі обвинувачений продовжує службу – водієм в іншій військовій частині.

У ДБР також повідомили, що вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків. Процесуальне керівництво у справі здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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