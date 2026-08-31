Рабочий погиб на стройке в Дарницком районе Киева: мастер участка допустил ряд нарушений

На строительной площадке в Дарницком районе столицы погиб рабочий. Во время строительных работ на 26-летнего мужчину упала бетонная плита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Неофициальное трудоустройство и отсутствие инструктажа

Полицейские установили, что к выполнению опасных работ его допустили без официального трудоустройства и необходимого инструктажа по охране труда.

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Как установили следователи главка столичной полиции, мужчина работал бетонщиком на одном из предприятий строительной группы. При этом никакого трудового или гражданско-правового договора об оформлении его на работу не заключалось.

В ходе расследования установлено, что мастер участка допустил жителя Киева к выполнению работ с повышенной опасностью на строительстве, не проведя с ним необходимого инструктажа по охране труда и технике безопасности, а также не ознакомив его с проектом выполнения работ.

Во время монтажа строительной конструкции мужчина устанавливал специальные крепления. В процессе работы он сдвинул опору, удерживавшую часть конструкции, в результате чего она упала и нанесла мужчине смертельные травмы.

Мастеру участка грозит до 8 лет тюрьмы

По результатам досудебного расследования следователи под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщили 33-летнему мастеру участка о подозрении по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.

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В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.