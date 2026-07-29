83 военнослужащих и армейские грузовики работали на частном строительстве: командир части задержан на Одесщине, — Кравченко. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской области задержали командира воинской части, который, по данным следствия, привлек 83 военнослужащих к строительству частного дома. Ему сообщили о подозрении, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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В Одесской области правоохранители разоблачили командира воинской части, который, по данным следствия, в течение нескольких месяцев привлекал подчиненных к строительству своего частного дома.

83 военнослужащих выполняли строительные работы

Во время обыска на объекте было обнаружено около 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы. Следствие также зафиксировало использование военного грузового транспорта для доставки строительных материалов. Собранные доказательства свидетельствуют о системном характере таких действий.

Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения.

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Угрожает до 12 лет лишения свободы

Майор задержан. Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"Закон одинаков для всех, независимо от должности, погонов или полномочий", — подчеркнул генеральный прокурор.

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