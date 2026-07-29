83 військових і армійські вантажівки працювали на приватному будівництві: командира частини затримано на Одещині, - Кравченко. ФОТОрепортаж

На Одещині затримали командира військової частини, який, за даними слідства, залучив 83 військовослужбовців до будівництва приватного будинку. Йому повідомили про підозру, загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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В Одеській області правоохоронці викрили командира військової частини, який, за даними слідства, упродовж кількох місяців залучав підлеглих до будівництва свого приватного будинку.

83 військовослужбовці виконували будівельні роботи

Під час обшуку на об’єкті виявлено близько 83 військовослужбовців, які виконували будівельні роботи. Слідство також зафіксувало використання військового вантажного транспорту для доставки будівельних матеріалів. Зібрані докази свідчать про системний характер таких дій.

Йдеться не лише про незаконне використання державних ресурсів. Це відволікання військовослужбовців від виконання їхніх прямих обов’язків, що в умовах війни напряму впливає на боєготовність підрозділу.

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Загрожує до 12 років ув'язнення

Майора затримано. За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

"Закон однаковий для всіх, незалежно від посади, погонів чи повноважень", - наголосив Генпрокурор.

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