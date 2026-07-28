Вимагав $2,2 млн за будівництво житла у військовому містечку Львова: НАБУ викрило посадовця ЗСУ та його спільників. ФОТО

НАБУ та САП викрили посадовця Збройних Сил України на одержанні неправомірної вигоди від забудовника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Деталі схеми

Як зазначається, у березні 2021 року підозрюваний, обіймаючи посаду начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ (і водночас командира військового містечка у Львові), запропонував забудовнику забезпечити зведення багатоквартирного житлового будинку на території цього містечка.

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До реалізації плану посадовець залучив спільників, а свої "послуги" оцінив у 2,2 млн дол. США.

"1,5 млн дол. США призначалися безпосередньо посадовцю ЗСУ. Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету Міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною", - йдеться у повідомленні.

700 тис. дол. США мали розділити між собою співучасники злочину (колишній адвокат та інший забудовник).

Затримання та підозри

Детективи зафіксували передачу в період із березня 2021 року до липня 2023 року хабаря готівкою на загальну суму 2 млн дол. США.

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Учасникам схеми повідомлено про підозру:

посадовцю ЗСУ (ч. 4 ст. 368 КК України);;

забудовнику (ч. 4 ст. 369 КК України);

співучасникам (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України).

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, ймовірно причетні до вчинення злочину.