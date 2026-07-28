Вымогал $2,2 млн за строительство жилья в военном городке Львова: НАБУ разоблачило должностное лицо ВСУ и его сообщников. ФОТО

НАБУ и САП уличили должностное лицо Вооруженных сил Украины в получении неправомерной выгоды от застройщика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

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Детали схемы

Как отмечается, в марте 2021 года подозреваемый, занимавший должность начальника одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка ВСУ (и одновременно командира военного городка во Львове), предложил застройщику обеспечить возведение многоквартирного жилого дома на территории этого городка.

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К реализации плана чиновник привлек сообщников, а свои "услуги" оценил в 2,2 млн долл. США.

"1,5 млн долл. США предназначались непосредственно должностному лицу ВСУ. Часть этих средств он планировал передать членам Кабинета министров Украины за согласование договора о совместной деятельности между застройщиком и подчиненной ему воинской частью", - говорится в сообщении.

700 тыс. долл. США должны были разделить между собой соучастники преступления (бывший адвокат и другой застройщик).

Задержание и подозрения

Детективы зафиксировали передачу в период с марта 2021 года по июль 2023 года взятки наличными на общую сумму 2 млн долл. США.

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Участникам схемы сообщено о подозрении:

должностному лицу ВСУ (ч. 4 ст. 368 УК Украины);

застройщику (ч. 4 ст. 369 УК Украины);

соучастникам (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления.