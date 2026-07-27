На Київщині за програмою Зеленського замовили парк за 57 мільйонів із переплатою

На Київщині Обухівська міська рада за результатами тендеру замовила будівництво активного парку за 57,41 млн грн із потенційною переплатою на матеріалах у понад 3 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші.

Угоду уклали з ТОВ "Мілпрод". Підрядник має до березня 2027 року збудувати парк на півночі Обухова біля місцевого водосховища.

Проєкт реалізується в межах державної програми "Активні парки" спільно з Київською обласною військовою адміністрацією (КОВА) та Міністерством розвитку громад та територій України.

Соціальний проєкт "Активні парки – локації здорової України" був створений у 2021 році в межах президентської програми "Здорова Україна". Його мета – зробити спорт доступним у місцях масового відпочинку та залучити населення до систематичних занять фізичною культурою.

Договірна ціна – 718 тис. грн на інфляційні витрати з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Згідно з кошторисом, у парку облаштують:

спортивні об'єкти – бетонний скейт-парк із памп-треком, мультикорт, майданчики для стритболу, падл-тенісу, панна-футболу, петанку, фітнесу, настільного тенісу, йоги та шахів;

бетонний скейт-парк із памп-треком, мультикорт, майданчики для стритболу, падл-тенісу, панна-футболу, петанку, фітнесу, настільного тенісу, йоги та шахів; зони відпочинку – дитячий майданчик, графіті-плазу, локації біля води, зелені простори та громадську вбиральню.

Аналітики видання виявили суттєве завищення цін на низку матеріалів порівняно з ринковими:

поліуретановe зв'язуюче Tetrapur 144 вписали по 460 грн/кг, хоча ринкова ціна становить 230-297 грн/кг (вдвічі дешевше);

(вдвічі дешевше); гумовий гранулят SBR (2-3 мм) заклали по 106 грн/кг. Профільні компанії продають його по 13-22 грн/кг (у 3-8 разів дешевше). Наприклад, у червні під час ремонту спортмайданчика у селищі Макарів його купували по 31 грн/кг;

(у 3-8 разів дешевше). Наприклад, у червні під час ремонту спортмайданчика у селищі Макарів його купували по 31 грн/кг; термофіксований геотекстиль (200-300 г/кв. м) заклали по 98 грн/кв. м. В обухівському будівельному гіпермаркеті роздрібна ціна складає 34-68 грн/кв. м , а для стадіону в Дарницькому районі Києва його купували по 68 грн/кв. м.

, а для стадіону в Дарницькому районі Києва його купували по 68 грн/кв. м. рослинну землю вказали по 1 320 грн/куб. м при ринкових цінах від 120 до 420 грн/куб. м. Для Дарницького стадіону землю замовляли по 306 грн/куб. м (у 3-11 разів дешевше).

За підрахунками експертів, імовірна переплата лише на цих позиціях сягає понад 3 млн грн.

Умови тендеру та підрядник

ТОВ "Мілпрод" отримало підряд замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не подав заявку.

Замовник встановив жорсткі вимоги до учасників:

наявність щонайменше 21 одиниці спецтехніки (самоскиди, бульдозери, екскаватори, котки, автогрейдер, асфальтоукладач тощо);

аналогічний досвід виконання робіт за 2023-2025 роки на суму не менше 30% від вартості закупівлі;

річний дохід за попередній період у розмірі не менше 100% від вартості тендеру.

Одеська компанія "Мілпрод" була створена у 2024 році і почала брати участь у державних закупівлях лише цьогоріч, вигравши тендерів загалом на 132,81 млн грн. Власником і керівником фірми є Юрій Вельган.

За даними видання, "Мілпрод" орендує спецтехніку та залучає працівників у одеського ТОВ "Автодор".

Кінцевими бенефіціарними власниками останнього є Олег і Олександр Гончаренки та Аркадій Гапуніч.

Олег Гончаренко раніше був депутатом Чорноморської міської ради від фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконкому Обухівської міськради очолює Володимир Федчишин.

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Інші закупівлі

Раніше ОКП "Донецьктеплокомуненерго" без проведення відкритих торгів уклало угоду з київським ТОВ "Ві-лоджікал" на постачання тимчасових захисних споруд за 11,5 млн грн.

За даними аналітиків, підряд отримала збиткова фірма з одним працівником у штаті.

Як повідомлялось раніше, Київська ОДА замовила будівництво укриття за завищеними цінами.

Штрафи АМКУ за змову у тендерах

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував трьох постачальників Міністерства оборони України на загальну суму 29,8 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час участі в державних закупівлях.

Раніше Антимонопольний комітет України оштрафував дві приватні компанії на загальну суму понад 51,8 млн грн за антиконкурентну змову під час участі у великих державних торгах.

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