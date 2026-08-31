Робітник загинув на будівництві у Дарницькому районі Києва: майстер дільниці допустив низку порушень
На будівництві у Дарницькому районі столиці загинув працівник. Під час будівельних робіт на 26-річного чоловіка впала бетонна плита.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Неофіційне працевлаштування та відсутність інструктажу
Поліцейські встановили, що до виконання небезпечних робіт його допустили без офіційного працевлаштування та необхідного інструктажу з охорони праці.
Як встановили слідчі главку столичної поліції, чоловік працював бетонярем на одному з підприємств будівельної групи. При цьому жодного трудового чи цивільно-правового договору про оформлення його на роботу не укладалося.
Під час слідства встановлено, що майстер дільниці допустив киянина до виконання робіт із підвищеною небезпекою на будівництві, не провівши з ним необхідного інструктажу з охорони праці та техніки безпеки, а також не ознайомив його із проєктом виконання робіт.
Під час монтажу будівельної конструкції чоловік встановлював спеціальні кріплення. У процесі роботи він посунув опору, яка тримала частину конструкції, та як наслідок вона впала та смертельно травмувала чоловіка.
Майстру дільниці загрожує до 8 років в'язниці
За результатами досудового розслідування слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили 33-річному майстру дільниці про підозру за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.
Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.
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