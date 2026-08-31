Робітник загинув на будівництві у Дарницькому районі Києва: майстер дільниці допустив низку порушень

На будівництві у Дарницькому районі столиці загинув працівник. Під час будівельних робіт на 26-річного чоловіка впала бетонна плита.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Неофіційне працевлаштування та відсутність інструктажу

Поліцейські встановили, що до виконання небезпечних робіт його допустили без офіційного працевлаштування та необхідного інструктажу з охорони праці.

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Як встановили слідчі главку столичної поліції, чоловік працював бетонярем на одному з підприємств будівельної групи. При цьому жодного трудового чи цивільно-правового договору про оформлення його на роботу не укладалося.

Під час слідства встановлено, що майстер дільниці допустив киянина до виконання робіт із підвищеною небезпекою на будівництві, не провівши з ним необхідного інструктажу з охорони праці та техніки безпеки, а також не ознайомив його із проєктом виконання робіт.

Під час монтажу будівельної конструкції чоловік встановлював спеціальні кріплення. У процесі роботи він посунув опору, яка тримала частину конструкції, та як наслідок вона впала та смертельно травмувала чоловіка.

Майстру дільниці загрожує до 8 років в'язниці

За результатами досудового розслідування слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили 33-річному майстру дільниці про підозру за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

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Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.